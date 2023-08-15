У Львові та області 15 серпня попрощались із двома захисниками

На Львівщині сьогодні, 15 серпня, прощаються із двома захисниками України. Чоловіки загинули на війні з Росією.

Про це повідомили у персслужбі Львівської ОВА.

Військовий Віталій Тонкошкур. Фото: Львівська ОВА

Віталій Тонкошкур народився і селі Зимна Вода. Здобував освіту у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. У 2016 році виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції у складі 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" Сухопутних військ ЗСУ. Після повернення до цивільного життя займався ремонтом та обслуговуванням автомобілів.

"Був надзвичайно енергійною людиною, свій вільний час любив присвячувати рибальству", — розповіли у Львівській міській раді.

Із початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну на східному напрямку у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ОК "Захід" Сухопутних військ ЗСУ.

Військовий загинув 9 вересня 2022 року. Йому було 30 років. У Віталія Тонкошкура залишилися мама, 7-річний син, кохана дівчина, дідусь, бабуся, дві тітки та двоюрідний брат. Поховали військовослужбовця на Личаківському кладовищі.

Військовий Роман Садовий. Фото: Львівська ОВА

Роман Садовий народився в місті Дрогобич Львівської області. З початком повномасштабного вторгнення добровольцем долучився до ТрО. За понад рік перебування в зоні бойових дій, Роман Садовий воював у "гарячих" точках.

"Серце воїна не витримало навантаження та зупинилось 9 серпня 2023 року на Куп’янському напрямку фронту", — повідомили у Львівській ОВА.

У захисника залишились дружина, двоє синів, один з яких також захищає Україну у складі ЗСУ, невістка, внучка та брат. Військового поховали у рідному селі Почаєвичі на місцевому кладовищі.