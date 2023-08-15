За матеріалами СБУ керівнику АТ "Чернігівгаз" повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Про це йдеться у повідомленні СБУ на їхньому офіційному сайті.

На підставі доказової бази, зібраної СБУ, загалом оголосили про підозру вже 11 керівникам окремих облгазів і чотирьом функціонерам фінансово-промислової групи олігарха Дмитра Фірташа.

"Ці компанії фактично контролюються менеджментом ТОВ «Регіональна газова компанія» (РГК, афілійована до Фірташа), яке загалом управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України", — йдеться у повідомленні.

Хто керівник

З 2007 року головою правління АТ "Чернігівгаз" є Алла Ярова. За інформацією громадського руху "ЧЕСНО", вона народилася у 1967 році в місті Ленінськ, Казахстан. Має вищу освіту.

За інформацією з власних джерел Суспільного, Алла Ярова наразі проходить службу у Збройних Силах України.

Передісторія

Нагадаємо, що 17 березня Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки повідомила про ліквідацію масштабної схеми привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК "Нафтогаз України" за участю топменеджменту 16 регіональних газових підприємств. Силовики проводили обшуки в офісах компанії по всій Україні.

"До організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним з українських олігархів", — йдеться у повідомленні СБУ.

За даними правоохоронців, схема полягала у тому, що "на папері" посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували його від них. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі й належало державі.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року така діяльність завдала державі збитків на понад 4,2 мільярда гривень. А загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

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