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У Київській області затримали "кінолога", який працював на російських окупантів на Херсонщині
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У Київській області затримали "кінолога", який працював на російських окупантів на Херсонщині

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Херсонщина, виправна колонія
Ілюстративне фото: УНІАН

Правоохоронці затримали та оголосили підозру у колабораційній діяльності жителю Херсонщини, який працював так званим "інструктором-кінологом" захопленої російськими військами Голопристанської виправної колонії.

Про це повідомляється в Telegram Херсонської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що у липні 2022 року колишній працівник колонії добровільно погодився працювати у створеній окупаційними військами так званій "Голопристанській виправній колонії №7".

"У захопленій установі підозрюваний працював до жовтня 2022 року старшим інструктором-кінологом. Згодом переїхав до міста Бровари на Київщині та зареєструвався як ВПО. Чоловіка затримали та тримають під вартою", — повідомляє прокуратура.

Раніше прокуратура повідомила підозру у колабораційній діяльності соціальній педагогині, яка обійняла псевдопосаду у гідрометеорологічному коледжі.

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