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Херсонка, яка обійняла псевдопосаду у гідрометеорологічному коледжі, отримала підозру у колабораціонізмі
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Херсонка, яка обійняла псевдопосаду у гідрометеорологічному коледжі, отримала підозру у колабораціонізмі

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Херсон, хол школи під час окупації
Херсон. Хол школи під час окупації міста. Ілюстративне фФото: Юрій Соболевський/Telegram

Прокуратура повідомила підозру у колабораційній діяльності соціальній педагогині, яка добровільна пішла на співпрацю з окупаційною владою Херсонської області.

Про це йдеться в Telegram відомства.

Слідчі встановили, що підозрювана під час окупації Херсона, в серпні 2022 року, добровільно обійняла посаду "заступниці директора по навчально-виховній роботі" захопленого гідрометеорологічного коледжу.

Вона викладала предмети та оформлювала документи російською мовою. Також підбирала працівників та контролювала навчальний процес. За це їй може загрожувати до трьох років позбавлення волі, повідомляють правоохоронці.

Раніше в СБУ повідомили, що затримали в Херсоні так званого "начальника юридичного відділу" Укрпошти, який під час окупації міста оформив та передав майно підприємства на користь РФ.

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