Разові виплати до Дня незалежності: хто і скільки отримає на Харківщині

Пенсійний фонд повідомив, що деяким категоріям громадян надійдуть разові виплати до Дня незалежності України.

Виплати сягають від 450 до 3100 гривень, розповіла пресслужба Пенсійного фонду.

Скільки людей отримають разові виплати до Дня незалежності на Харківщині

У Харківській області такі виплати отримають близько 40 тис. людей, однак їхня кількість може збільшитися, сказала Суспільне Харків перша заступниця начальника обласного управління Пенсійного фонду України Галина Баєва.

"Всім, хто отримує пенсії, має статус учасника бойових дій і право на цю виплату, вже отримали разом з пенсією виплати. Ті, хто перебувають на службі й отримують грошове забезпечення і не є пенсіонерами з інвалідністю, їхні організації подають нам такі заявки, їм теж уже створена заявка і буде виплачено до 24 серпня гроші. Хто не є людьми з інвалідністю, пенсіонерами, не перебувають на службі, але мають право на виплату, самостійно звертаються до Пенсійного фонду, і їм теж буде виплачено допомогу. Наразі тим, кому нараховано, і тих, хто звернувся до нас, близько 40 тисяч людей", — сказала Галина Баєва.

Галина Баєва, перша заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області. Фото: facebook.com/kharkivpensfond

Хто отримає разову виплату до Дня незалежності

Виплата передбачена для таких категорій:

Люди з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім, яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років, в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Передбачені такі суми: для людей з інвалідністю першої групи — 3100 гривень, другої — 2900 гривень, третьої — 2700 гривень.

Фото: УНІАН

Учасники бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім, яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років, в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків — 1 000 гривень;

людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — 3 100 гривень;

членам сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, які мають цей статус, а також дружинам і чоловікам померлих з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам та чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя людьми з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, людям, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу — 450 гривень.

Як отримати разову виплату до Дня незалежності від Пенсійного фонду

За даними фонду, разову виплату нараховуватимуть різним категоріям громадян у декілька способів:

пенсіонери, які мають право на виплату, отримають її разом з пенсією;

військовослужбовці та люди, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, Пенсійний фонд перераховує на рахунки військових частин, установ, організацій, де вони проходять службу;

Люди, які мають право на разову грошову виплату до Дня незалежності і які не є пенсіонерами й не перебувають на службі, допомогу виплатять за їх зверненнями до органів Пенсійного фонду з документами, що підтверджують право на таку виплату, та даними про поточний рахунок, відкритий на ім’я в уповноваженому на це банку.

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