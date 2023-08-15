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На Хмельниччині попрощались із Ярославом Школьніком
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На Хмельниччині попрощались із Ярославом Школьніком

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На Хмельниччині попрощались із Ярославом Школьніком
Фото:Кам'янець-Подільська міська рада.

Шостого серпня від отриманих поранень на фронті у шпиталі на Донеччині помер солдат Ярослав Школьнік, родом з Хмельницької області. Про це Суспільному Хмельницький розповіла головна спеціалістка відділу інформаційної діяльності та зв'язків зі ЗМІ Кам'янець-Подільської міської ради Алла Чепелюк.

За її словами, родом воїн був з села Княгинин Кам'янець-Подільського району.

Про чергову втрату військовослужбовця повідомив на своїй Facebook-сторінці і міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко.

"Знову ряди героїв російсько-української війни поповнюються. На жаль, ці герої повертаються на щитах. Ярослав Школьнік...Приношу щирі співчуття рідним, друзям, побратимам захисника", — написав міський голова.

Ярослав Школьнік отримав поранення внаслідок ураження осколками під час мінометного обстрілу у населеному пункті Північне, що на Донеччині. У шпиталі міста Дружківка Краматорського району військовий проходив лікування, де того ж дня помер від отриманих поранень, додала Алла Чепелюк.

Сьогодні, 15 серпня, на Кам'янеччині відбулась церемонія прощання із померлим бійцем. Його поховали на кладовищі, у рідному селі.

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