У бою на Луганщині загинув Олександр Гревцов з Хмельниччини

17 червня на Луганщині у бою з російськими військовими загинув солдат Олександр Гревцов, родом зі Славути, що на Хмельниччині. Про це Суспільному Хмельницький повідомили у пресслужбі виконавчого комітету Славутської міської ради.

"В жовтні 2022 року Олександр був мобілізований до лав Збройних Сил України. Службу проходив в артилерійському взводі військової частини А-4165. Загинув у бою в населеному пункті Білогорівка Луганської області", — кажуть у пресслужбі.

За їхньою інформацією, Олександр Гревцов народився 29 жовтня 1990 року в місті Славута. Він навчався в місцевій загальноосвітній школі №5, після закінчення якої здобував освіту у Шепетівському професійному ліцеї. У 2009 році чоловік освоїв професію будівельника та пішов працювати за фахом.

Олександр був товариською людиною, розповіла Суспільному його сестра Катерина.

"Олександр всюди мав багато друзів. Завдяки своєму оптимізму й веселій вдачі був душею будь-якої компанії. Завжди поспішав на допомогу, підтримував та допомагав порадою", — згадує дівчина.

Поховають загиблого військовослужбовця на місцевому кладовищі у Славуті. Церемонія прощання відбудеться сьогодні.

Окрім сестри у полеглого бійця залишились дідусь, тато та маленька племінниця.

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