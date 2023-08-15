Водопостачання у містах Знам'янка та Олександрія Кіровоградської області відновлять сьогодні (15 серпня). Про це під час брифінгу розповів керівник підприємства "Дінпро-Кіровоград" Микола Романюк. За його інформацією, після усунення аварії на водогоні о девʼятій годині ранку запустили насосну станцію в Олександрії.

13 серпня сталася аварія на водогоні між містом Олександрія та селищем Пантаївка Олександрійського району Кіровоградської області. Через це припинили та обмежили водопостачання в частині міст, селищ та сіл регіону, організували підвіз води. Без водопостачання залишились 200 тисяч жителів області.

Зі слів Миколи Романюка, 14 серпня працівники підприємства замінили ділянку водопроводу, де зламалася магістральна засувка, діаметром 800 міліметрів, яка була в експлуатації з 1973 року.

"О девʼятій ранку запустили насосну станцію в Олександрії після усунення аварії на водогоні. Тому в Знамʼянці вода сьогодні точно буде. Під вечір, сподіваємося, і у Кропивницькому".

Нині у містах продовжують підвезення води, сказав керівник підприємства: "В першу чергу ми організували підвезення води у дитсадки та лікарні, зокрема, одну машину виділили для гемодіалізного відділення. Усього наразі працює шість машин, одну на 24 кубометри води надали рятувальники. Також маємо домовленість з супермаркетом, який виставив біля своїх магазинів дев’ять ємностей, куди ми підвозимо воду. М

На 120-кілометровому магістральному трубопроводі є 100 засувок, десять з них потребують заміни. Це потрібно для швидкого переключення з однієї гілки водогону на іншу.

“Щоб провести такі роботи, потрібно вимикати водопостачання абонентам на три дні. Раніше ми проводили такі роботи щороку у вересні. Востаннє міняли засувки п’ять років тому: то не дозволяв фінансовий стан підприємства, то пандемія коронавірусу. Наразі плануємо зробити це після закінчення воєнного стану в Україні”.