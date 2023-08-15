Київська міська військова адміністрація погодила розподіл коштів на відновлення озера Синє у мікрорайоні Виноградар. Усі витрати на розчищення і оновлення водойми контролюватимуть екоактивісти. Роботи почнуться восени.

Про це повідомив у Telegram начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, військова адміністрація півтора місяця тому провела обстеження водойми, детально вивчали плани відновлення озера.

Затримку з виділенням фінансування Сергій Попко пояснив необхідністю аналізу всіх документів, аби не допустити зловживань використання бюджетних коштів під час війни.

За планом відновлення, озеро Синє — одне з найбільших у Києві — мають розчистити та поглибити, створити навколо водойми пляж і парк з велосипедними та біговими доріжками.

Столична влада планує почати роботи на об'єкті не пізніше жовтня 2023 року. Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

За його словами, нині основна мета — наповнити озеро водою. Для цього фахівці комунального підприємства "Плесо" розробили проєкт, яким передбачається поглиблення озера Синє на 5 метрів і розчищення його підземних джерел. Крім того, необхідно відновити з'єднувальну протоку, щоб об'єднати озеро в кільце, зрівняти рівень води і запобігти застою.

"Наступного року перейдемо до благоустрою, який передбачає великий пляж та комфортний парк із вело- та біговими доріжками з дотриманням усіх вимог з інклюзивності", — зазначив Олександр Возний.

Посадовець наголошує, що розчищення і благоустрій водойми фінансуватиметься зі спеціального фонду, кошти з якого можуть спрямовуватися лише на природоохоронні заходи.

Що відомо про план збереження озера Синє у Києві

Синє озеро — безстічне озеро на південній околиці Пуща-Водицького лісу, на західній околиці житлового масиву Виноградар. За легендою воно утворилося ще в льодовиковий період. Доказом цієї версії є наявність на дні так званого синього мулу, який і надає воді синюватий відтінок.

За останні 40 років водойма обміліла. На її відновлення з коштів Київського природоохоронного фонду планується виділити 35 млн гривень. Таку ініціативу раніше підтримали екологічна та бюджетна комісія Київської міської ради.

Документи про розподіл коштів відправили на підпис до КМВА. Без погодження військової адміністрації роботи на озері не починають. Синє озеро мають розчистити на глибину 5 метрів, аби наповнити його ґрунтовими водами. Також хочуть зміцнити частини берегової лінії габіонами, аби у воду не сповзав ґрунт.