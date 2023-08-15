Донька загиблого херсонця Ігоря Попова просить надати йому звання Герой України

Донька загиблого жителя Херсона Ігоря Попова Альона Мамросова просить підтримати петицію про присвоєння батькові посмертно звання "Герой України". Про це вона розповіла Суспільному.

Батько Альони виїхав з окупованого Херсона у вересні 2022 року, за місяць був мобілізований. Служив старшим бойовим медиком у 110 окремій механізованій бригаді.

"Татусь із честю виконав обов’язок щодо захисту своєї держави та до останнього подиху залишився вірним присязі, українському народові та Україні. Відстоюючи та захищаючи право на наше з вами безпечне життя, він віддав своє, не шкодуючи", — каже Альона.

Її батько загинув в Авдіївці Донецької області 11 липня 2023 року під час виконання бойового завдання. У нього залишилася дружина, троє дітей та троє онуків.

"Я пишаюся ним, його незламністю та патріотизмом. Ніщо не замінить нам його, але ми віримо, що його внесок у перемогу достойно оцінять", — каже Альона і просить підтримати петицію.

ЇЇ текст опублікований на сайті президента. Петиція зібрала вже понад 4 000 голосів.

Раніше на сайті Офісу президента 15 травня з'явилась петиція про звільнення Олександра Прокудіна з посади голови Херсонської ОВА та Романа Мрочка з посади начальника МВА. Її опублікувала Юлія Грищенкова. Станом на 17 липня петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Також відомо, 28 лютого 2023 року місцевий житель Чорнобаївки Валерій Сітак зареєстрував електронну петицію, щоб надати селу статусу "Село — Герой України". Петиція набрала лише 8318 з 25000 необхідних голосів.

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