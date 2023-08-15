Кадиров посилено демонструє свою лояльність Путіну — британська розвідка

Глава Чечні Рамзан Кадиров посилено просуває роль своїх підрозділів на війні в Україні, щоб довести свою лояльність президентові РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

У відомстві нагадали, що 10 серпня 2023 року в Інтернеті лідер Чечні Рамзан Кадиров відзначив зусилля чеченського батальйону "Восток Ахмат" на ділянці в районі Оріхова у Запорізькій області.

У британській розвідці зазначили, що коментарі Кадирова "підкреслили постійну роль одного з головних чеченських підрозділів у цьому ключовому районі". Підрозділ чеченців "Восток" офіційно підпорядковується командуванню 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі села Роботине.

"Чеченські сили складають відносно невеликий, але помітний компонент російських сил в Україні. Кадиров, ймовірно, посилено рекламує роль своїх підрозділів, частково для того, щоб покращити свою репутацію як лояльного Путіну", — йдеться у звіті.

За даними Генштабу ЗСУ, у Михайлівці Запорізької області сварка між дагестанцями та кадирівцями переросла у стрілянину, під час якої загинув один з окупантів.

"Це призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї. Внаслідок бойового протистояння, успіх в якому отримали дагестанці, з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів. Командира кадирівського підрозділу покарали відправленням на передові позиції", — йдеться у повідомленні.