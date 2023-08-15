Протягом минулої доби на фронті відбулось понад 15 бойових зіткнень. Сили оборони відбили наступи військ РФ в районі Мар'їнки та Красногорівки і ведуть контрнаступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши 8 ракет “Калібр” та 15 іранських ударних дронів “Shahed-136/131” по Одеській області. Сили протиповітряної оборони усі ракети “Калібр” та БпЛА знищили.

Загалом війська РФ завдали 14 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках війська РФ завдали авіаударів в районах Павлівки та Степного Сумської області. З мінометів та артилерії обстріляли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Попівка, Грем’яч Чернігівської області; Атинське, Степне, Водолаги Сумської області та Огірцеве, Гатище, Плетенівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти завдали авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів росіян зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Серебрянка, Дронівка, Закітне, Виїмка, Переїзне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку війська РФ завдали авіаударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від російських артобстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни завдали авіаудару в районі Авдіївки. Артобстрілів зазнали населені пункти Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Красногорівки. Війська РФ завдали авіаційного удару в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Левадне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку війська РФ завдали авіаудару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізничне, Білогір’я, Степногріськ, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни завдали авіаудару в районі Ольгівки. Артобстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Дніпровське, Берегове, Велетенське, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетних комплексах військ РФ.

Також українські військові збили російський ударний гелікоптер Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 1станцію РЕБ росіян.

Ситуація на окупованих територіях

За даними Генштабу, з метою поповнення масштабних втрат особового складу росіяни продовжують проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада зобов’язала усіх чоловіків на держпідприємствах пройти медичну комісію та стати на військовий облік.

Крім того, окупанти продовжують незаконну інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до "свого культурно-освітнього простору".

"Окупаційна адміністрація організувала навчальний процес за російською програмою, відкривши школу в Бехтерах Херсонської області, де зобов’язала навчатися дітей з населених пунктів Облої, Тендрівське, Збур’ївка та Новочорномор’я. Щоб примусити учнів до навчання в школі за російською програмою батьків залякують адмінвідповідальністю за пропуски навчального процесу", — йдеться у повідомленні.

В Михайлівці Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами ролика за участю високопоставленого кадирівського командира сталася словесна суперечка між кадирівцями та дагестанцями, під час якої сторони конфлікту влаштували перестрілку.

"В ході сутички одному з окупантів було нанесено поранення несумісні з життям, що призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї. Внаслідок бойового протистояння, успіх в якому отримали дагестанці, з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів. Командира кадирівського підрозділу покарали відправленням на передові позиції", — повідомили у Генштабі.