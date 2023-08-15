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У Боснії і Герцеговині тисячі людей вийшли на протести з гаслами "Ні домашньому насиллю"
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У Боснії і Герцеговині тисячі людей вийшли на протести з гаслами "Ні домашньому насиллю"

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Тисячі людей у марші в Сараєво 14 серпня 2023 року
Тисячі людей у марші в Сараєво 14 серпня 2023 року. Фото: Getty Images

У великих містах Боснії і Герцеговини тисячі людей вийшли на акції протесту після того, як один боснієць минулого тижня у місті Ґрадачац вбив свою дружину в прямому ефірі в Instagram.

Про це пише Associated Press.

На акції протесту пройшли одночасно в кількох боснійських містах. Люди вимагали посилення захисту жінок, обмеженні насильницького медіаконтенту та контролію за роботою поліції у випадках насильства.

Учасники несли транспаранти з написами "Мовчання — це схвалення", "Ми не будемо жити в страху" та "Зупиніть фемініцид".

"Сьогодні Сараєво каже "ні" насильству та демонструє підтримку всім жертвам насильства", — сказала міська голова Сараєво Бенджаміна Карич, яка також приєдналася до протестувальників.
У Боснії і Герцеговині тисячі людей вийшли на протести з гаслами "Ні домашньому насиллю"
Тисячі людей у марші в Сараєво 14 серпня 2023 року. Фото: Getty Images

Після інциденту в Ґрадачаці міністр з прав людини Боснії Севлід Хуртіч закликав до законодавчих змін, щоб забезпечити суворе покарання за насильство над жінками та феміцид.

"Ми нажахані тим, що вбивство жінки транслювалося в прямому ефірі через соціальну мережу. Фемініцид або навмисне вбивство жінок і дівчат за ознакою їхньої статі є кричущим і серйозним порушенням прав людини", — сказав речник ООН Стефан Дюжаррік.
У Боснії і Герцеговині тисячі людей вийшли на протести з гаслами "Ні домашньому насиллю"
Тисячі людей у марші в Сараєво 14 серпня 2023 року. Фото: Getty Images

Що відомо про інцидент в Ґрадачаці

У п’ятницю вранці, 11 серпня, житель Ґрадачаца Нермін Сулейманович опублікував відео в Instagram і повідомив, що користувачі побачать вбивство в прямому ефірі. На відео було видно, як він бере пістолет і стріляє в лоб жінки, а неподалік чується плач дитини. Пізніше відео було видалено з Instagram.

Стрілець потім убив ще двох людей, батька й сина, і поранив ще трьох, перш ніж вчинив самогубство. Боснійські ЗМІ повідомили, що 35-річний Сулейманович був фітнес-тренером, якого раніше арештовували за звинуваченнями в контрабанді наркотиків і нападі на поліцейського.

Його колишню дружину. Нізамі Хечімович, поховали в понеділок, 14 серпня, у Ґрадачаці. На її похорони прийшли тисячі людей.

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