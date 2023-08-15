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У Польщі хочуть реформувати військове командування
ПОЛЬЩААРМІЯСвіт

У Польщі хочуть реформувати військове командування

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Дуда заявив про плани реформувати військове командування
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда в понеділок, 14 серпня, заявив про наміри реформувати військове командування на тлі погіршення безпекової ситуації у світі.

Про це пише польске видання PAP.

Дуда має на меті відродити командування видів Збройних сил Польщі та створити командування Об’єднаних сил. За його словами, найближчим часом будуть запропоновані зміни до командної структури польської армії.

"Я твердо переконаний, що в результаті тих змін, які будуть запропоновані буквально найближчим часом, законодавчих змін, буде Об'єднане командування, над яким буде мати опіку, командування начальник Генерального штабу", – сказав польський президент.

Він додав, що відтворять командування видів Збройних Сил, які будуть відповідати за підготовку солдатів та повсякденне оперативне функціонування видів військ.

"Створення єдиної командної системи, створення єдиних процедур у мирний і воєнний час полегшить нам вирішення складних ситуацій, коли Республіка Польща фактично опиниться у зовнішній небезпеці", — сказав Дуда.

Що відомо про напруження навколо Польщі

Наприкінці січня 2022 року Польща розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Тоді повідомили, що вздовж кордону зведуть стіну завдовжки 186 кілометрів, аби стримувати мігрантські потоки. Нове загородження мало загальну довжину 186 км та висоту 5,5 м.

У жовтні минулого року Польща добудувала стіну на кордоні з Білоруссю завдовжки 187 кілометрів. Висота побудованої "стіни" — 5,5 м. Огородження зроблено зі сталевих панелей висотою 4,5 м з колючим дротом нагорі.

1 травня 2023 року речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомляла, що країна завершує монтувати електронне загородження на кордоні з Білоруссю. За інформацією речниці, вже встановили 206 км електробар'єру, залишилося це зробити на ділянці 150 м, але заважають погодні умови.

У Польщі стали ще більше посилювати кордон із Білоруссю після того, як туди стали переміщуватися найманці ПВК "Вагнер". На початку липня на кордон відправили 500 поліцейських.

Президент Польщі Анджей Дуда вказав, що група досвідчених у боях і добре навчених солдатів, як от найманці ПВК "Вагнер", що нараховує можливо кілька тисяч, завжди становить потенційну небезпеку.

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