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В Еквадорі застрелили другого політика за тиждень
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В Еквадорі застрелили другого політика за тиждень

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14 серпня в Еквадорі вбили регіонального політика Педро Бріонеса
Застрелений еквадорський політик Петро Бріонес. Фото: X (колшній Twitter) / Paola Cabezas Castillo

В Еквадорі застрелили лідера політичного руху "Громадянська революція" Педро Бріонеса. Це сталося біля його будинку у провінції Есмеральдас.

Про новину повідомила у соцмережах колишня губернаторка провінції Есмеральдас та нинішня еквадорська політикиня Паола Кабесас.

"Ще одна втрата, яка розриває нашу душу. Смертельна куля обірвала життя лідера "Громадянської революції" Педро Бріонеса. Висловлюю співчуття родині", — написала Паола Кабесас.

Кандидатка у президенти від "Громадянської революції" Луїза Гонсалес висловила співчуття та зазначила, що країна переживає кривавий період.

"Еквадор переживає найкривавішу свою епоху. Цим ми завдячуємо загальному потуранню невмілого уряду та державі, захопленій мафією. Мої солідарні обійми сім'ї колеги Педро Бріонеса, який загинув у цьому насильстві", — написала Луїза Гонсалес.

Як пише місцеве видання El Universo, Педро Бріонес був убитий опівдні в понеділок, 14 серпня, двома невідомими у парку прибережного міста Еквадору — Есмеральдас. За даними поліції, убивство вчинили двоє підозрюваних, які пересувалися на мотоциклі. Педро Бріонес дістав дві смертельні кулі у шию та ліву сторону тіла.

Регіонального політика застрелили через кілька днів після вбивства кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсьо на мітингу 9 серпня. Президент Еквадору звинуватив у вбивстві Вільявісенсіо організовану злочинність та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

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