Вибух на АЗС в Дагестані: кількість загиблих зросла до 27 людей

У Махачкалі, столиці Дагестану (одна з республік Росії) на автозаправці стався вибух. За інформацією місцевої влади є загиблі та потерпілі.

Про це повідомив голова Дагестану Сергій Меліков.

Площа пожежі внаслідок вибуху становить 600 кв. метрів. За інформацією заступника міністра охорони здоров'я РФ, загинуло 12 людей, та ще понад 66 постраждалих — 10 у тяжкому стані. Нині причина вибуху — невідома.

Як розповів Сергій Меліков, людей госпіталізували з опіками та пораненнями різними предметами.

Станом на ранок, 15 серпня, кількість загиблих досягла 27 людей, повідомили російському виданню "Інтерфакс" у дагестанському центрі медицини катастроф.

Міністерство надзвичайних ситуацій РФ опублікувало відео, як рятувальники гасять полум'я. За інформацією російських ЗМІ, вогонь перекинувся й на сусідні будівлі.

14 серпня у Росії на Талінському нафтовому родовищі поблизу Нягані у Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) сталося два вибухи. Загинуло дві людини.

9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі у місті Сергієв Посад Московської області зранку 9 серпня пролунав вибух. Місцева влада та екстрені служби РФ заявляють, що аварія сталася через "порушення технологічних процесів". Унаслідок вибуху постраждали десятки людей.