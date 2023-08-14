Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило та відстежило чотири російські військові літаки в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски ввечері в неділю 13 серпня і вранці, в понеділок 14 серпня.
Про це йдеться у пресрелізі NORAD.
За даними NORAD, російські військові літаки перебували в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади.
"Така активність літаків РФ в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – наголошується у повідомленні.
NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і повітряних радарів і винищувачів для відстеження повітряних суден і вжиття відповідних заходів.
14 серпня військово-повітряні сили Данії у повітряному просторі своєї країни перехопили два російські бомбардувальники.
Що відомо про перехоплення літаків РФ
У лютому два нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі з боку Калінінграда.
Винищувачі Великої Британії та Німеччини у квітні були підняті по тривозі для перехоплення трьох військових літаків РФ над Балтійським морем.