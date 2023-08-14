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США перехопили чотири військові літаки РФ, які ввійшли у повітряний простір Аляски
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США перехопили чотири військові літаки РФ, які ввійшли у повітряний простір Аляски

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Винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС РФ
Винищувач-бомбардувальник Су-34 ПКС РФ. Ілюстративне фото: AP

Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило та відстежило чотири російські військові літаки в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски ввечері в неділю 13 серпня і вранці, в понеділок 14 серпня.

Про це йдеться у пресрелізі NORAD.

За даними NORAD, російські військові літаки перебували в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади.

"Така активність літаків РФ в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – наголошується у повідомленні.

NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і повітряних радарів і винищувачів для відстеження повітряних суден і вжиття відповідних заходів.

14 серпня військово-повітряні сили Данії у повітряному просторі своєї країни перехопили два російські бомбардувальники.

Що відомо про перехоплення літаків РФ

У лютому два нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі з боку Калінінграда.

Винищувачі Великої Британії та Німеччини у квітні були підняті по тривозі для перехоплення трьох військових літаків РФ над Балтійським морем.

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