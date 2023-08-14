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У Росії на нафтовому родовищі стався вибух. Загинуло двоє людей
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У Росії на нафтовому родовищі стався вибух. Загинуло двоє людей

ЗМІ
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У Росії на нафтовому родовищі стався вибух. Загинуло двоє людей
Видобуток нафти. Ілюстративне фото: Getty Images

У Росії на Талінському нафтовому родовищі поблизу Нягані у Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) 14 серпня сталося два вибухи. Загинуло дві людини.

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема агенство ТАСС.

"Чотири людини перебувають у важкому стані після вибуху на нафтовому родовищі у Ханти-Мансійському автономному окрузі. До лікарні везуть усіх постраждалих. Попередньо — у них 70% опіків тіла", — заявило неназване джерело у коментарі ТАСС.

За даними Tellegram-каналу "Baza", внаслідок вибуху на родовищі загинуло щонайменше двоє людей та ще п'ятеро — зазнали поранень. Ще двох наразі розшукують.

Наразі причини вибуху невідомі. Місцева влада інцидент не коментувала.

9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі у місті Сергієв Посад Московської області зранку 9 серпня пролунав вибух. Місцева влада та екстрені служби РФ заявляють, що аварія сталася через "порушення технологічних процесів". Унаслідок вибуху постраждали десятки людей.

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