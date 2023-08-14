Зібрали 200 тисяч для ЗСУ: у Черкасах організували доброчинний розпродаж

200 тисяч гривень зібрали на доброчинному розпродажі "Garage Sale", що відбувся у суботу в Черкасах. Волонтери продавали книги, аксесуари, вінтажні речі та рослини.

Кошти збирали, аби допомогти третій штурмовій бригаді та підрозділу Гвардії наступу "Рубіж", розповіла Суспільному співорганізаторка Анастасія Михайлович.

"Гаражку" – доброчинний розпродаж речей – волонтери організували в одній із кав'ярень на березі Дніпра.

Волонтер Микола Максьома разом із однодумцями приймав та сортував лоти:

"Ми пів дня готувалися, все це красиво розкладали, оцінювали".

Суспільне Черкаси

Сам він продавав вінтажні речі: прикраси та вироби ручної роботи. Їх із полиць, пояснив, розкуповують найпершими:

"Нині великий попит на щось унікальне, бо мало кого можна чимось здивувати. Старовинна мода знову відновлюється".

Деякий одяг на аукціоні був уживаним, інший – наданий українськими брендами, зазначила волонтерка Дар’я. Всього долучились 33 торговельні марки.

Суспільне Черкаси

"Хтось приносив свій одяг хорошої якості, українські бренди теж прислали класні речі. А ще – дитячі речі, книги, декор, різні прикраси. На будь-який смак можна щось знайти. І всі ці гроші стовідсотково ідуть на армію".

Черкащанка Мар'яна придбала етносукню та піджак. Для неї, пояснила, це не лише поповнення гардероба, а й можливість допомогти друзям військовим:

"Завжди намагаюся підтримати такі акції. Класно, що тут не лише благодійність, а й щось приємне для себе".

Суспільне Черкаси

Валерій відвідав благодійний розпродаж із дружиною.

"Ми по-справжньому хочемо допомогти зібрати кошти, можливо, воно нам і не дуже щось і потрібно, але вирішили щось купити обов’язково", – зазначив він.

Як розповіла співорганізаторка заходу Анастасія Михайлович, підготовка до заходу тривала 3 тижні. Свої речі принесли 70 небайдужих містян.

"«Гаражка» – це можливість людям передати непотрібні їм речі, які ми потім монетизуємо і переведемо в донати", – додала вона.

Суспільне Черкаси

Такий захід у Черкасах відбувається втретє, розповіла Анастасія. Перші два рази допомагали медикам, нині – штурмовим бригадам:

"Ми вирішили перерахувати кошти на Третю штурмову бригаду та підрозділ гвардії наступу «Рубіж»".

Суспільне Черкаси

Представниця організації "Support AZOV" Черкаси Марійка зазначила: отримані кошти планують спрямувати до збору на багі. Він потрібен, аби евакуювати поранених бійців. Мета – 700 тисяч гривень:

"Це чотиримісний багі – для водія, медика і місця для евакуації поранених. Тому розглядаємо саме такий варіант. Є варіанти дешевші, але вони двомісні і такі багі застосовуються в основному для штурму".

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