Втрати Кіровоградщини на війні: загинули захисники із семи громад

У боях за Україну загинули військовослужбовці з Кіровоградської області. Це — Юрій Москаленко, Сергій Шуть, Сергій Семко, Олександр Сулима, Василь Заблоцький, Микола Меркушов та Анатолій Лемський.

12 серпня на війні загинув боєць з міста Долинська Кропивницького району Юрій Москаленко. Це інформація від голови громади Євгенія Звіздовського. Поховають захисника 15 серпня у рідному місті.

Юрій Москаленко. Фото: Facebook Євгенія Звіздовського

12 серпня внаслідок мінометного обстрілу у Донецькій області загинув 46-річний боєць з Петрівської громади Олександрійського району Сергій Шуть. За інформацією голови громади Світлани Тилик, на службу у Збройні сили України чоловіка мобілізували 24 лютого 2022 року. Служив командиром відділення третього розрахунку гранатометного взводу роти вогневої підтримки. У загиблого залишились дружина та двоє доньок.

Сергій Шуть. Фото: Facebook Петрівської селищної ради

12 серпня внаслідок артилерійського обстрілу позицій ЗСУ поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області загинув 40-річний Сергій Семко з Гайворонської громади Голованівського району. За інформацією голови громади Романа Волуйка, бійця мобілізували у січні 2023 року. Служив механіком-водієм у військовому підрозділі. У захисника залишилось п'ятеро дітей.

Сергій Семко. Фото: Facebook Гайворонської міської ради

6 серпня під час виконання бойового завдання на території Запорізької області загинув житель села Тишківка Новомиргородської громади Новоукраїнського району солдат Олександр Сулима, 1992 року народження. Про це написав міський голова Новомиргорода Ігор Забажан. Про дату, час та місце прощання з бійцем повідомлять додатково.

Олександр Сулима. Фото: Facebook Ігоря Забажана

11 серпня цього року під час дорожньої аварії загинув захисник з Побузької громади Голованівського району Василь Заблоцький. За інформацією першої заступниці Побузького селищного голови Оксани Петрук, боєць народився 25 травня 1995 року в селі Липовеньке Побузької громади. Після закінчення школи здобув спеціальність тракториста у Голованівському училищі. Проходив строкову службу у Збройних силах України, брав участь в Антитерористичній операції. Під час повномасштабного російського вторгнення Василя Заблоцького мобілізували 25 травня 2022 року. Служив він начальником радіостанції радіовзводу роти зв'язку військової частини. У загиблого залишились дружина та син. Попрощаються з військовим 15 серпня на Південному кладовищі у Києві, в громаді оголосили День жалоби.

Василь Заблоцький. Фото: Facebook Побузької селищної ради

11 серпня біля селища Озарянівка Бахмутського району Донеччини загинув 22-річний солдат Микола Меркушов із села Улянівка Попельнастівської громади Олександрійського району. За інформацією голови громади Олега Волянського, боєць служив за контрактом з 30 червня 2020 року механіком-водієм інженерно-позиційного взводу механізованого батальйону військової частини А 0666. У загиблого залишились батьки, сестра, бабуся з дідусем.

Микола Меркушов. Фото: Facebook Попельнасте - серце громади

12 серпня в реанімації обласної клінічної лікарні в місті Дніпро помер 44-річний Анатолій Лемський із села Високі Байраки Великосеверинівської громади Кропивницького району. За інформацією голови громади Сергія Левченка, боєць народився 9 лютого 1979 року у селі Фронтівка на Вінничині, де закінчив школу. Після проходження строкової служби переїхав на Кіровоградщину, де продовжив служити за контрактом. З 2003 року жив у Високих Байраках, у 2015-2016 роках брав участь в Антитерористичній операції. У військового залишились мати, дружина й двоє синів. Про дату, час та місце прощання з бійцем повідомлять додатково.