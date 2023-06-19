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"Наступний мій день народження відгуляємо у Криму" — Резніков
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"Наступний мій день народження відгуляємо у Криму" — Резніков

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&quot;Наступний мій день народження відгуляємо у Криму&quot; — Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", Брюссель, 15 червня 2023 року, фото: Владислав Кравець/Суспільне

Наступного року Міністр оборони України Олексій Резніков планує в деокупованому Криму відсвяткувати власний день народження та весілля. Про це він заявив в інтервʼю виданню "Новое Время".

У 2020 році Олексій Резніков розписалися на адмінкордоні з Кримом. Міністр розповідає, що пообіцяв своїй дружині весілля на кримському півострові.

"Але у нас ще є дискусія – це Ялта чи Феодосія, треба вибрати місце. Але це буде щось гарне, з виглядом, можливо, на Аю-Даг. У мене є якісь дитячі спогади, я в "Артеку" був свого часу, коли був школярем. Тому так, ми святкуватимемо там", — розповідає Резніков про весілля.

Очільник Міноборони також додав, що його американський колега Ллойд Остін натякнув, що на наступному дні народженні мають бути присутні й міністри з інших країн, а вечеря відбутися в Криму.

"Ми всі, присутні тут міністри оборони, бажаємо всього хорошого. Але ж ти маєш розуміти, що ти всіх міністрів маєш запросити на вечерю. Тому я думаю, що наступну вечерю та мій день народження ми відгуляємо в Криму", — цитує Резніков очільника Пентагону.

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