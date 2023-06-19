Помер культурний та громадський діяч з Тернопільщини Мирон Сагайдак

Помер культурний та громадський діяч, краєзнавець, засновник музею Ярослава і Слави Стецьків – Мирон Сагайдак. Інформацію Суспільному підтвердили в Білецькій громаді.

"Він був багаторічним керівником Великоглибочецького осередку "Просвіти" і завідувачем музею Ярослава Стецька. Він цей музей облаштовував. Дружили разом, був переконаним і справжнім патріотом, з націоналістичними поглядами. Був висококласним фотографом, монтував відео для "Просвіти", – розповів голова Тернопільського обласного об'єднання ВУТ "Просвіта" Петро Шимків.

Про час прощання і похорону повідомлять додатково.

Мирон Сагайдак – автор повного видання біографії Ярослава Стецька, засновник історико-меморіального музею Ярослава Стецька у селі Великий Глибочок. Чоловік до Глибочка приїхав у 1966, багато років пропрацював у сфері аматорського кіно, на телебаченні. Зняв і документальний фільм про Ярослава Стецька. Він 22 роки збирав експонати до музею, записував на камеру спогади про Ярослава Стецька. Музей родини Стецьків відкрили у 2002 році. Мирон Сагайдак отримав відзнаки від обласних відділень товариства "Просвіта" та Братства вояків ОУН-УПА "Лисоня".