У Полтавському апеляційному суді розпочали повторний розгляд справи щодо аварії за участю водійки Наталії Саєнко та велосипедиста Артема Левченка. На повторний розгляд сюди повернув Касаційний кримінальний суд у складі Верховного, розповів Суспільному адвокат потерпілих Дмитро Семеха.

Чому справу Наталії Саєнко почали повторно розглядати

У Полтавському апеляційному суді вдруге розглядають справу щодо аварії за участю водійки Наталії Саєнко та велосипедиста Артема Левченка. На повторний розгляд справу повернув Касаційний кримінальний суд. Він скасував ухвалу Полтавського апеляційного, коли Наталії Саєнко залишили без змін виправдувальний вирок.

Апеляційний суд. Полтава. 19.06.2023. Розгляд справи Саєнко/Левченко. Суспільне Полтава

"Ми оскаржуємо весь вирок, який вважаємо незаконним, в якому вважаємо, що суд дійшов незаконно необґрунтованої оцінки усіх викладених доказів. Тому перед судом апеляційної інстанції ставиться питання про скасування цього вироку і визнання обвинуваченої винуватою. І ми вважаємо, що дослідження цих доказів матиме значення при вирішенні вами питання", - пояснює адвокат потерпілих Дмитро Семеха.

Яка позиція сторони потерпілих та прокурора

19 червня 2023 року потерпілі з адвокатами та прокурор клопотали про повторне дослідження протоколу місця події, автотехнічної, транспортно-трасологічної, комплексної та комісійної експертиз, а також повторно допитати експертів.

"Основне джерело доказів, яке використав суд першої інстанції, – це експертиза, яка була надана захисниками Саєнко, і яка містить протиріччя з іншими експертизами, проведеними в ході досудового розслідування. Існують достатні підстави вважати висновок вказаної комісійної експертизи № 438/439 /788/789 від 24.06.2019 року таким, що викликає обґрунтовані сумніви його правильності відповідно до пункту 3 частини 2 статті 332 КПК України", - розповідає прокурор Володимир Стовбун.

Прокурор та адвокат потерпілих (праворуч). Суспільне Полтава

"Якщо проаналізувати виправдувальний вирок суду першої інстанції, які суд прийняв за основу. І ці припущення були навіяні у першу чергу стороною захисту. Коли призначалася за ухвалою слідчого судді на досудовому розслідуванні певна комісійна експертиза, і, фактично, були поставлені припущення експерта, що певний слід, зафіксований на місці події, таким не являється", - каже адвокат потерпілих В’ячеслав Осмоловський.

Що говорять адвокати Наталії Саєнко

Сторона захисту вважає апеляційні скарги необґрунтованими і просила залишити вирок суду без змін.

"Суд першої інстанції надавав можливість абсолютно всім рівно для дослідження доказів. Жодного разу, жодного свідка, жоден документ, жоден доказ, який досліджувався, суд не припиняв його дослідження, не поставивши питання до учасників: чи є ще в когось якісь зауваження чи питання?", - говорить захисник обвинуваченої Богдан Глядик.

Наталія Саєнко і її адвокати. Суспільне Полтава

За словами адвоката обвинуваченої Олега Губи, загиблий велосипедист сам створив на дорозі аварійну ситуацію.

"Саме він мав зупинитися, переводити велосипед в руках, а, отже, в такому випадку він би ставав пішоходом і кардинально змінювалась би дорожня ситуація. У такому випадку водій автомобіля мав надавати перевагу в русі. Він цього не зробив і, виїхавши на дорогу, саме він обвинувачену поставив у такий стан, коли вона змушена була реагувати на його дії", - каже захисник обвинуваченої Олег Губа.

Коли трапилась аварія водійки Наталії Саєнко з велосипедистом Артемом Левченком

Аварія сталася 6 листопада 2018-го на пішохідному переході у Полтаві. Тоді водійка Наталія Саєнко за кермом позашляховика зіштовхнулася з неповнолітнім велосипедистом Артемом Левченком. Після двох місяців коми хлопець помер у лікарні. Водійку звинуватили у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Що буде далі у справі Наталії Саєнко

Заслухавши сторони, суд вирішив повторно поетапно дослідити протокол місця події та висновки експертиз, а також допитати фахівців, що їх виконували. Коли буде наступне засідання – невідомо.

Нагадаємо, 25 листопада 2020-го водійку Наталію Саєнко Октябрський райсуд виправдав через недоведеність кримінального порушення.

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