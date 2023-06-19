У водоймах Одеської, Херсонської та Миколаївської областей окремі показники значно перевищують встановлені гігієнічні та санітарні норми. Зокрема не відповідають гігієнічним нормам щонайменше 30% відібраних з поверхневих водойм та зон рекреації проб води.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ).

Зазначається, що у зоні найбільшої небезпеки – Одещина, де зафіксовані найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників.

"За результатами щоденного моніторингу, фахівці фіксують значне мікробне забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річки та русла Дніпра. Найбільш значні відхилення від показників безпеки, згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями, зафіксовано в Одеській області", — зауважив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, центри контролю та профілактики хвороб оперативно інформують місцеву владу про зміну у показниках якості та безпечності води.

"Центри контролю та профілактики хвороб оперативно інформують органи міського самоврядування про зміну у показниках якості та безпечності води та інформують населення щодо небезпеки та заборони купання. Наразі заборони діють на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині", – сказав Ігор Кузін.

У МОЗ додали, що вздовж річкового русла в зоні підтоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС та вздовж морського узбережжя сформовано близько 40 точок моніторингу води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Серед небезпечних збудників захворювань – сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів і кишкова паличка.

Також у постраждалих областях на базі Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози.

У відомстві закликали громадян відповідально поставитися до власного здоров’я і не купатися у водоймах зазначених областей.

Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору.

"Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден зі способів приготування не може зробити таку рибу безпечною", — йдеться у повідомленні МОЗ.

Що відомо про затоплення Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС та евакуацію людей

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.

Станом на ранок 14 червня середній рівень підтоплення становить 2,13 метра. За ніч вода спала на 32 сантиметри. Загалом під водою залишаються 3103 будинки, 28 населених пунктів на деокупованій частині Херсонської області.

Від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка Бериславського району Херсонщини, які були затоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС, повністю відійшла вода.

На Миколаївщині станом на 14 червня рівень води в річці Інгулець знизився на 2,78 метра. Всього затоплено було 369 будинків, вода відійшла від 226 будинків. В населених пунктах, де рівень води знизився, комісії розпочинають роботу з фіксації завданої шкоди внаслідок підтоплення.