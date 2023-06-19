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Тернополянка стала чемпіонкою України з боксу
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Тернополянка стала чемпіонкою України з боксу

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Тернополянка стала чемпіонкою України з боксу
Фото: Тернопільське обласне відділення КФВС МОН України

Тернопільська школярка Олександра Черевата стала чемпіонкою України з боксу. Дівчина виборола перемогу у ваговій категорії 38 кг і виконала норматив кандидата в майстри спорту. Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

Близько 400 учасників з усієї України приймали Черкаси на чемпіонаті України з боксу серед юнаків і дівчат. На ринзі зустрілися вихованці спортивних шкіл і клубів із 24-ти областей та міста Києва – 299 хлопців та 79 дівчат. Хлопці змагалися у 16 вагових категоріях (від 40 до 90 кг), дівчата – у 13 (з 34 до 70 кг).

Найсильніші з учасників турніру потраплять до збірної України та візьмуть участь у чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат. Він проходитиме у Словенії в серпні. Так, путівку на європейську першість виборола юна тернопільська спортсменка Олександра Черевата.

Олександра є вихованкою відділення боксу КЗ ДЮСШ з греко-римської боротьби, представляє Тернопільську обласну організацію Федерації боксу України. Тренер спортсменки Володимир Шнуровський.

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