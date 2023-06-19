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Суд виніс вирок обвинуваченому у вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок
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Суд виніс вирок обвинуваченому у вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок

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Суд виніс вирок обвинуваченому у вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок
Затримання підозрюваного у вбивстві, березень 2021 рік. Фото: ГУ Нацполіції у Львівській області

У понеділок, 19 червня, Личаківський районний суд Львова виніс вирок 22-річному чоловіку з Житомирщини за вбивство 19-річної львівської студентки. Чоловіку призначили довічне ув'язнення. Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко.

Вирок винесли у справі про вбивство 19-річної львівської студентки Дарьї Косенок з Дніпропетровщини. Першим про це повідомило видання Zaxid.NET.

"У судовому засіданні він визнав, що він готувався до того завчасно, привіз з собою ніж. З пошукової бази його телефона було видно, що він шукав, як здійснити вбивство, яке за це передбачене покарання, як уникнути відповідальності. Все було попередньо сплановано, і він це підтвердив у судовому засіданні", — розповів адвокат батька загиблої дівчини Ігор Акер у коментарі Zaxid.NET.

За даними прокуратури, вбивство трапилося 29 березня 2021 року. В орендованій квартирі у Львові хлопець завдав 19-річній дівчині багато поранень гострим предметом. Справу кваліфікували за п. 4 ч.2 статті 115Умисне вбивство визнається вчиненим з особливою жорстокістю, коли винний усвідомлював, що завдає потерпілому особливих мук і страждань. — вбивство з особливою жорстокістю.

За результатами проведеної експертизи спершу чоловіка визнали неосудним.

"Прокурори клопотали про повторну експертизу в Києві. Згідно з експертизою хлопця визнали осудним і взяли під варту. Чому пункт четвертий, тому що з особливою жорстокістю, дуже багато ножових поранень. Також частина друга при цій кваліфікації передбачає довічне покарання. Незалежна експертиза визначила, що обвинувачений усвідомлює значення своїх дій і може ними керувати", — розповіла речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко.

За її словами 22-річний чоловік визнав вину, але у вчиненому не розкаявся. Також, відповідно до вироку, обвинувачений має сплатити батькові вбитої дівчини 861 тис. грн моральної шкоди.

Зараз чоловік перебуває під вартою. Вирок суду набуває чинності через 30 днів з дня його ухвалення. Обвинувачений може подати апеляцію.

Що відомо про вбивство студентки Дарьї Косенок у Львові

  • 30 березня 2021 року про зникнення дочки, уродженки Дніпропетровської області, у поліцію повідомила матір 19-річної Дарьї Косенок.
  • Того ж дня ввечері до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку власниця здавала в оренду, виявили тіло дівчини з ознаками насильницької смерті.
  • На тілі загиблої правоохоронці виявили множинні колото-різані рани, які, ймовірно, й стали причиною смерті.
  • За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві — її 19-річного співмешканця.
  • Хлопець, якого підозрюють у вбивстві 19-річної студентки з Дніпропетровщини, розповів правоохоронцям про обставини загибелі дівчини. За його словами, конфлікт виник через ревнощі.
  • 1 квітня у Личаківському районному суді відбулося слухання справи щодо вбивства Дарьї Косенок. Підозрюваному у цій справі обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
  • За результатами судово-психіатричної експертизи підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки з Дніпропетровщини Дарьї Косенок визнали неосудним. Він перебував на лікуванні у Львівській обласній психіатричній лікарні.

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