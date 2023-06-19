Суд виніс вирок обвинуваченому у вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок

У понеділок, 19 червня, Личаківський районний суд Львова виніс вирок 22-річному чоловіку з Житомирщини за вбивство 19-річної львівської студентки. Чоловіку призначили довічне ув'язнення. Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко.

Вирок винесли у справі про вбивство 19-річної львівської студентки Дарьї Косенок з Дніпропетровщини. Першим про це повідомило видання Zaxid.NET.

"У судовому засіданні він визнав, що він готувався до того завчасно, привіз з собою ніж. З пошукової бази його телефона було видно, що він шукав, як здійснити вбивство, яке за це передбачене покарання, як уникнути відповідальності. Все було попередньо сплановано, і він це підтвердив у судовому засіданні", — розповів адвокат батька загиблої дівчини Ігор Акер у коментарі Zaxid.NET.

За даними прокуратури, вбивство трапилося 29 березня 2021 року. В орендованій квартирі у Львові хлопець завдав 19-річній дівчині багато поранень гострим предметом. Справу кваліфікували за п. 4 ч.2 статті 115 — вбивство з особливою жорстокістю.

За результатами проведеної експертизи спершу чоловіка визнали неосудним.

"Прокурори клопотали про повторну експертизу в Києві. Згідно з експертизою хлопця визнали осудним і взяли під варту. Чому пункт четвертий, тому що з особливою жорстокістю, дуже багато ножових поранень. Також частина друга при цій кваліфікації передбачає довічне покарання. Незалежна експертиза визначила, що обвинувачений усвідомлює значення своїх дій і може ними керувати", — розповіла речниця Львівської обласної прокуратури Адріана Дмитренко.

За її словами 22-річний чоловік визнав вину, але у вчиненому не розкаявся. Також, відповідно до вироку, обвинувачений має сплатити батькові вбитої дівчини 861 тис. грн моральної шкоди.

Зараз чоловік перебуває під вартою. Вирок суду набуває чинності через 30 днів з дня його ухвалення. Обвинувачений може подати апеляцію.

Що відомо про вбивство студентки Дарьї Косенок у Львові