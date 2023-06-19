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На Львівщині зустріли загиблого воїна Тараса Гвоздецького
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На Львівщині зустріли загиблого воїна Тараса Гвоздецького

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На Львівщині зустріли загиблого воїна Тараса Гвоздецького
Бориславська громада зустрічає загиблого воїна Тараса Гвоздецького, 19 червня 2023 року. Фото: Telegram Бориславської міської ради

У Бориславській громаді на Львівщині сьогодні, 19 червня, зустріли загиблого воїна Тараса Гвоздецького. Про це повідомили у Telegram-каналі Бориславської міської ради.

Тарас Гвоздецький загинув 13 червня на Донеччині. Йому було 26 років.

На Львівщині зустріли загиблого воїна Тараса Гвоздецького
Загиблого воїна Тараса Гвоздецького мешканці громади зустріли навколішки. Фото: Telegram-каналі Бориславської міської ради.

"Бориславська громада знову у глибокій скорботі. Сьогодні, 19 червня, мешканці знову — на Перехресті Героїв зустрічають домовину із тілом полеглого Героя. Тарас Гвоздецький загинув, захищаючи рідну землю від російських окупантів", — зазначили у Telegram-каналі Бориславської міської ради.

На Львівщині зустріли загиблого воїна Тараса Гвоздецького
Тарас Гвоздецький. Фото: Telegram Бориславської міської ради

Парастас за загиблим воїном Тарасом Гвоздецьким відбудеться сьогодні о 18:00 у Богослужбовій каплиці по вул. Коваліва. Чин похорону проведуть завтра, 20 червня, о 12:00. Поховають військовослужбовця на Алеї Героїв.

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