На Львівщині зустріли загиблого воїна Тараса Гвоздецького

У Бориславській громаді на Львівщині сьогодні, 19 червня, зустріли загиблого воїна Тараса Гвоздецького. Про це повідомили у Telegram-каналі Бориславської міської ради.

Тарас Гвоздецький загинув 13 червня на Донеччині. Йому було 26 років.

Загиблого воїна Тараса Гвоздецького мешканці громади зустріли навколішки. Фото: Telegram-каналі Бориславської міської ради.

"Бориславська громада знову у глибокій скорботі. Сьогодні, 19 червня, мешканці знову — на Перехресті Героїв зустрічають домовину із тілом полеглого Героя. Тарас Гвоздецький загинув, захищаючи рідну землю від російських окупантів", — зазначили у Telegram-каналі Бориславської міської ради.

Тарас Гвоздецький. Фото: Telegram Бориславської міської ради

Парастас за загиблим воїном Тарасом Гвоздецьким відбудеться сьогодні о 18:00 у Богослужбовій каплиці по вул. Коваліва. Чин похорону проведуть завтра, 20 червня, о 12:00. Поховають військовослужбовця на Алеї Героїв.