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КС Молдови визнав неконституційною проросійську партію "Шор"
МОЛДОВАКонституційний судКОНСТИТУЦІЯСвіт

КС Молдови визнав неконституційною проросійську партію "Шор"

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Прапор Молдови
Прапор Молдови над будівлею молдавського парламенту в Кишиневі. Фото: Loop Images/Universal Images Group через Getty Images.

Конституційний суд Молдови виніс рішення на запит уряду країни про перевірку конституційності проросійської партії "Шор" та визнали її неконституційною.

Про це повідомляє NewsMaker.

Судді дійшли висновку, що партія порушила принципи, прописані у Конституції Молдови.

Рішення було ухвалено відповідно до четвертого пункту 41 статті Конституції, згідно з якою "партії та інші суспільно-політичні організації, цілі чи діяльність яких спрямовані проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова, є неконституційними".

Голова КС Микола Рошка заявив, що з моменту винесення цього рішення партія "Шор" вважається розформованою.

"Жоден із документів цієї партії, ухвалених після винесення рішення, не має юридичної сили. Міністерство юстиції має сформувати комісію з ліквідації партії "Шор" для виключення її з державного реєстру юридичних осіб", — сказав він.

Голова суду також повідомив, що депутати цієї партії продовжать свій мандат, однак як незалежні народні обранці без права на приєднання до інших фракцій. Аналогічна ситуація з представниками партії у органах місцевого самоврядування всіх рівнів, включаючи Гагаузію.

"Списки кандидатів у парламент та місцеві органи, затверджені раніше, визнаються недійсними з моменту ухвалення рішення. Якщо є вакантний мандат, то він залишається таким до кінця одинадцятого скликання парламенту", — сказав він.

Видання point.md зазначає, що це вперше в історії Молдови суд визнає політичну партію оголошеною поза законом.

У листопаді 2022 року Кабінет міністрів Молдови схвалив запит голови Мін'юсту країни Серджіу Литвиненко, який запропонував звернутися до Конституційного суду із проханням оголосити партію "Шор" поза законом.

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