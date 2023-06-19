У громадській вбиральні на автовокзалі в Бережанах бруд та антисанітарія. У такому стані вона більше 5 років. Про це Суспільному розповіла начальниця автостанції Марія Копчак. За її словами, тоді туалет передали з комунальної власності у приватну.

Заступник міського голови Бережан Валерій Бабич каже, міська рада подала на власника до суду.

Приміщення туалету. Суспільне Тернопіль

"Це жах і більше нічого. Смердить, стати нема де. Я пів години шукала місце, щоб зупинитися. Як так можна? Таке гарне містечко і отакий туалет – це "візитна картка", – каже пасажирка Емілія Хичій.

Емілія Хичій. Суспільне Тернопіль

Начальниця автостанції Марія Копчак розповіла, громадський туалет збудований понад 20 років тому.

Стан вбиральні на бережанському автовокзалі. Суспільне Тернопіль

Поки туалет перебував у комунальній власності, було чисто. П'ять років тому туалет продали у приватну власність, тож прибирати тут не мають права, каже жінка.

"Ми належимо до Тернополя, до станції тернопільської. Приїжджала наша генеральна директорка сюди 5 чи 6 разів із заступником, ми ходили в міську раду, бо була домовленість, що продадуть нам його, той туалет. Там треба було ремонти і нам сказали, що там треба більше грошей вкласти, ніж його купити. Прийшов один прекрасний день, перед тендером, подзвонили, що туалет проданий. Наша міська рада зробила документи і продала".

Марія Копчак. Суспільне Тернопіль

У комунальній власності громадська вбиральня на вулиці Привокзальній була до 2018 року.

Аби дізнатися, чому її продали, кореспонденти Суспільного зателефонували до тодішнього міського голови Бережан Володимир Музички. Він відповів так:

"Продали, щоб покращити людям умови. Приватизація для того є".

Коридор у туалеті. Суспільне Тернопіль

Заступник міського голови Бережан Валерій Бабич каже, через звернення громадян проводили виїзні комісії та зверталися до власника з вимогою навести лад у вбиральні.

"У 2018 році був проведений аукціон і на торгах приватною особою Балабан В.А. був викуплений у приватну власність. Від того часу до нинішнього дня ми маємо неодноразові скарги і громадян міста, і проїжджих людей на неналежне використання цього закладу як вбиральні. Дуже жахливий санітарний стан цього туалету. Пан Балабан не відповідає на жодні наші звернення письмові чи усні. Ми подали позов до суду про стягнення шкоди з нього за неналежне використання даного туалету. Якщо питання не вирішиться найближчим часом, будемо порушувати питання про відчуження або повернення в комунальну власність цього об'єкта".

Валерій Бабич. Суспільне Тернопіль

За коментарем Суспільне звернулося до власника громадської вбиральні на автостанції у Бережанах Володимира Балабана. Телефоном він розповів:

"Я зараз в армії, то особливо нічого не можу вам прокоментувати. А з 2018 року до цього часу? Та викупили, там старалися трошки до реконструкції хотіли його підводити, але фінансова частина не дозволяла".

Вхід до туалету. Суспільне Тернопіль

Бережанський туалет на автовокзалі. Суспільне Тернопіль

Надія Кулеба чекала автобуса до Тернополя. На запитання, що вона думає про умови у громадській вбиральні жінка відповідає:

"Я навіть туди не йду, бо там страшно зайти. Там загаджено, не прибрано. Куди ті люди мають ходити в туалет? Як я з Тернополя виїду в 10 годині чи в 9 годині, а в село приїду друга година. Ну, то можна собі уявити, скільки я тримаю".

Надія Кулеба. Суспільне Тернопіль

Автовокзал у Бережанах. Суспільне Тернопіль

Читайте також