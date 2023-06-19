У Полтаві відбудеться виставка фотопроєкту "Янголи спорту"

21 червня у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відкриють фотовиставку "Янголи спорту", присвячену полеглим на війні спортсменам. Про це Суспільному повідомила директорка музею Ольга Курчакова.

Про що виставка "Янголи спорту"

Фотовиставка заснована на матеріалах сайту-реквієму "Янголи спорту", де зібрали понад 200 історій спортсменів і тренерів, які загинули на російсько-українській війні. Серед них чемпіони світу, Європи, багаторазові переможці національних першостей з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Зібрані як історії ветеранів, так і юних спортсменів.

Де і коли подивитись виставку "Янголи спорту" у Полтаві

Відкриття виставки заплановане на 21 червня. Триватиме вона до 2 липня. Переглянути усі роботи можна за адресою вулиця Європейська, 5. Вхід на фотовиставку безплатний. Художній музей працює з 10:00 до 17:00.

Виставка "Янголи Спорту" в Чернівцях. Фото: Денис Білоус

Полтава стане дев’ятим містом, де представлять експозицію. До цього її показували в Києві, Житомирі, Рівному, Чернігові, Львові, Харкові, Івано-Франківську та Чернівцях.