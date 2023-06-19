SpaceX вивела на орбіту інтернет-супутник Індонезії SATRIA-1

Космічна компанія SpaceX вивела на орбіту Землі перший інтернет-супутник Індонезії SATRIA-1. Запуск супутника відбувся з Флориди.

Про це повідомляє Space.com.

Ракета Falcon 9, укомплектована телекомунікаційним супутником SATRIA-1, стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді, злетівши 19 червня о 01:21 за київським часом. Зазначається, що запуск ракети було затримано на 15 хвилин через сильний вітер.

За 8,5 хвилин після старту ракета-носій першого ступеня Falcon 9 повернулася на Землю для вертикального приземлення на безпілотний корабель SpaceX A Shortfall of Gravitas, який було розміщено в Атлантичному океані поблизу узбережжя Флориди.

Водночас верхній ступінь ракети продовжував переміщувати SATRIA-1 на геосинхронну орбіту, зрештою розгорнувши там супутник менше ніж через 37 хвилин після старту.

Згідно з описом місії SpaceX, це був дванадцятий запуск і посадка конкретного ракетного носія.

SATRIA-1, повна назва якого "Супутник Республіки Індонезія", буде використовуватись для уряду Індонезії компанією PSN.

Як повідомляє індонезійське агентство новин Antara, після виведення на орбіту та активації супутник, який має пропускну здатність у 150 гігабайтів на секунду, почне обслуговувати понад 50 тисяч громадських установ, розташованих на найвіддаленіших та найбідніших південно-східних островах Індонезії.

Міністр комунікаційних та інформаційних технологій Індонезії Мохаммад Махфуд заявив, що використовуючи SATRIA-1 у влади Індонезії "з'явиться можливість забезпечити доступ до інтернету для мешканців тих регіонів країни, куди неможливо провести оптичне волокно".

14 травня американська компанія SpaceX запустила на орбіту 56 супутників Starlink.