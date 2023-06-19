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На війні загинули бійці з двох громад Кіровоградщини
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На війні загинули бійці з двох громад Кіровоградщини

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На війні загинули бійці з двох громад Кіровоградщини
Юрій Ткачищин з Петрівської громади та Іван Коцур з Соколівської громади. Колаж: Суспільне Кропивницький

На війні з Росією загинули двоє бійців з Кіровоградської області. Це Юрій Ткачищин з Петрівської громади Олександрійського району та Іван Коцур з Соколівської громади Кропивницького району.

Матрос Юрій Ткачищин загинув на Запоріжжі. Це інформація від голови селищної ради Світлани Тилик. Боєць народився 25 червня 2000 року в селі Зелене Петрівського району Кіровоградської області. Був третьою дитиною у родині.

У 2003 році сім’я переїхала в село Володимирівка Петрівського району. Після закінчення школи здобув спеціальність електрогазозварника у Західно-Дніпровському центрі професійно-технічної освіти.

Бійця призвали на військову службу 16 квітня 2023 року у військову частину на посаду стрільця. У Юрія Ткачищина залишилися мама, тато, дружина, син, брат та сестра.

На Донеччині під час штурму ворожих позицій 14 червня загинув житель села Іванівка Соколівської громади Кропивницького району Іван Коцур. Про це повідомляє голова Соколівської сільради Інна Завірюха.

Іван Коцур народився 2 лютого 1990 року у місті Унгени Республіка Молдова. У 1993 році родина переїхала в Іванівку Кіровоградського району. Після закінчення місцевої школи вступив у Центральноукраїнський технічний університет за спеціальністю "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання".

У 2015-2016 роках пройшов строкову службу в ЗСУ, підписав контракт і отримав військове звання старший солдат. У 2017 році закінчив курси лідерства в Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба та отримав перше офіцерське звання – молодший лейтенант. Продовжив службу у селищі Мартинівка Вознесенського району Миколаївської області.

2018-2019 роках брав участь у бойових діях у зоні ООС. Під час повномасштабного вторгнення РФ брав участь в обороні міста Вознесенськ Миколаївської області. Будучи командиром роти охорони, отримав звання капітан. У 2023 році перевівся в 35-ту окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, був заступником командира роти – інструктор з повітряно-десантної підготовки роти морської піхоти в/ч А 2613.

Брав участь в обороні міста Авдіївка Донецької області. У складі 88 окремого батальйону 35 бригади морської піхоти брав участь у звільненні населеного пункту Сторожеве на Донеччині.

Загинув Іван Коцур 14 червня 2023 року в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області, внаслідок ворожого мінометного артилерійського обстрілу отримав поранення, несумісне з життям. У військового залишилися дружина, донька, мати, брат і сестра.

Прощання з Іваном Коцуром відбудеться 20 червня о 10:30 в селі Іванівка на вулиці Миру, 94.

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