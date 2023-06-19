На Тернопільщині представили нового керівника обласної поліції

Заступник Голови Нацполіції Геннадій Федорюк представив нового тимчасового виконувача обов’язків начальника Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Про це повідомили на сайті управління.

У повідомленні йдеться, що ним став полковник поліції Сергій Зюбаненко.

"Новий очільник обласної поліції сказав, що біля себе він хоче бачити відданих справі поліціянтів, які сумлінно, чесно та наполегливо виконуватимуть поставленні завдання та обов'язки. А от для тих, хто переступить межу дозволеного він стане "найгіршим прокурором", – повідомила пресслужба поліції.

Представлення нового керівника поліції Тернопільщини. Фото: Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

Що відомо про Сергія Зюбаненка

Зюбаненко Сергій Вікторович народився 14 вересня 1980 року у м. Лубни Полтавської області. Закінчив Луганську академію внутрішніх справ, здобувши у 2002 році спеціальність юриста.

У 2010 році закінчив академію управління МВС та отримав диплом магістра за спеціальністю "правоохоронна діяльність".

У 2002-2004 роках здобув оперативний досвід у відділі карного розшуку різних підрозділів.

У 2011 році призначений начальником Кременчуцького міського управління УМВС України в Полтавській області.

У лютому 2012 року призначений начальником Львівського міського управління ГУМВС України у Львівській області, а з 24 лютого 2015 року працював на посаді заступника начальника ГУМВС України у Львівській області.

До призначення на Тернопільщину Сергій Зюбаненко обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки поліції Волині.

Нагадаємо, попередній керівник поліції Тернопільщини Олександр Богомол написав рапорт на прийняття на нову посаду – рaдникa т.в.o гoлoви Нaцпoлiцiї Укрaїни.

У Тернополі відбулося представлення нового керівника поліції. Фото: Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

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