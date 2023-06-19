У Полтавській області впроваджують місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення населення. Нині вона діє лише у Горішньоплавнівській громаді. Про це 19 червня під час апаратної наради у Полтавській ОВА повідомив директор обласного департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олександр Чалий.
Який стан системи оповіщення на Полтавщині
За словами Олександра Чалого, система централізованого оповіщення населення на Полтавщині побудована 1984-1986-го років та потребує модернізації.
"Побудовано територіальну централізовану систему оповіщення на регіональному рівні, створено місцеву автоматизовану систему оповіщення лише у Горішньоплавнівській територіальній громаді. В інших громадах та на районному рівні місцеві автоматизовані системи оповіщення поки не створені"
Крім того, додав Олександр Чалий, не розроблені положення про місцеві автоматизовані системи оповіщення Полтавською, Кременчуцькою та Миргородською районними військовими адміністраціями, а також Полтавською міською та Козельщинською сільською територіальними громадами.
Які громади почали впровадження
Гроші на розробку проєктної документації щодо побудови місцевої автоматизованої системи оповіщення спрямували у Михайлівській, Новосанжарській, Миргородській, Сенчанській та Кам’янопотоківській громадах, сказав директор департаменту Олександр Чалий.
А у Драбинівській, Опішнянській, Чутівській, Великобудищанській, Сергіївській та Петрівсько-Роменській громадах таку документацію уже розробили.
Що відомо про програму захисту населення від надзвичайних ситуацій
Як пояснив Чалий, регіональну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027-й роки затвердили під час сесії Полтавської обласної ради 2021-го року. Згідно з рішенням, на побудову місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення передбачено гроші з обласного бюджету на умовах співфінансування.
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах: