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На Полтавщині створюють місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення: на якому етапі
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На Полтавщині створюють місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення: на якому етапі

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На Полтавщині створюють місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення: на якому етапі
Фото ілюстративне: Суспільне

У Полтавській області впроваджують місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення населення. Нині вона діє лише у Горішньоплавнівській громаді. Про це 19 червня під час апаратної наради у Полтавській ОВА повідомив директор обласного департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олександр Чалий.

Який стан системи оповіщення на Полтавщині

За словами Олександра Чалого, система централізованого оповіщення населення на Полтавщині побудована 1984-1986-го років та потребує модернізації.

"Побудовано територіальну централізовану систему оповіщення на регіональному рівні, створено місцеву автоматизовану систему оповіщення лише у Горішньоплавнівській територіальній громаді. В інших громадах та на районному рівні місцеві автоматизовані системи оповіщення поки не створені"
Система оповіщення у Полтаві
Система оповіщення у Полтаві, яка транслює звук сирени та голосовий сигнал. Фото: Суспільне Полтава

Крім того, додав Олександр Чалий, не розроблені положення про місцеві автоматизовані системи оповіщення Полтавською, Кременчуцькою та Миргородською районними військовими адміністраціями, а також Полтавською міською та Козельщинською сільською територіальними громадами.

Які громади почали впровадження

Гроші на розробку проєктної документації щодо побудови місцевої автоматизованої системи оповіщення спрямували у Михайлівській, Новосанжарській, Миргородській, Сенчанській та Кам’янопотоківській громадах, сказав директор департаменту Олександр Чалий.

Автономна система оповіщення
Автономна система оповіщення. Фото: Суспільне Полтава

А у Драбинівській, Опішнянській, Чутівській, Великобудищанській, Сергіївській та Петрівсько-Роменській громадах таку документацію уже розробили.

Що відомо про програму захисту населення від надзвичайних ситуацій

Як пояснив Чалий, регіональну програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2021-2027-й роки затвердили під час сесії Полтавської обласної ради 2021-го року. Згідно з рішенням, на побудову місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення передбачено гроші з обласного бюджету на умовах співфінансування.

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