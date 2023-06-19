Заступнику міського голови Чернігова Віктору Геращенку повідомили про підозру у справі купівлі трансформатора для Чернігівської ТЕЦ. Зранку 19 червня правоохоронці забрали його до Києва для обрання запобіжного заходу.

Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні зранку силовики вкотре провели обшуки в Чернігівській міській раді, перевернули в кабінеті заступника міського голови всі документи та забрали його в столицю для обрання запобіжного заходу. Щоб зірвати підготовку міста до зими, а потім відрапортувати? Це чергова спроба чиновників з центру паралізувати роботу міської ради та її виконавчих органів. Під час підготовки до опалювального сезону за те, що пройшли минулий", — написав Ломако.

З його слів, справа по якій Геращенко отримав підозру, стосується купівлі влітку 2022 року трансформатора для Чернігівської ТЕЦ, пошкодженої внаслідок російських обстрілів під час блокади міста.

Його придбали за 53,5 мільйона гривень з міського бюджету на виконання програми із відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів підприємства.

Після купівлі трансформатора СБУ відкрила кримінальні провадження за статтями "Державна зрада" та "Диверсія".

Посадовцям інкримінують купівлю трансформатора у посередника за завищеною ціною — на 15 мільйонів гривень дорожче за ринкову вартість, йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 28 листопада 2022 року.

Також в ухвалі суду згадуються пояснення колишніх співробітників ТЕЦ. Вони вважають, що необхідності купувати трансформатор взагалі не було.

Олександр Ломако, коментуючи тоді звинувачення СБУ сказав, що був дуже здивований, коли побачив текст ухвали суду та статті, за якими розслідують провадження.

"За те, що місто перед початком опалювального сезону забезпечило теплом і світлом велику частину містян, звинувачувати посадовців, які це зробили, в державній зраді та диверсії – це не налазить на моє розуміння, як таке рішення можна ухвалювати іменем України. Це не супермаркет, що ти приходиш і береш, його вага 64 тонни. Його купили в офіційного постачальника, не у посередника, не у ФОПа. Це офіційний дилер".

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