Вживали психотропні речовини: у Києві загинули двоє неповнолітніх дівчат

У Києві 16 червня ввечері від психотропних речовин загинули дві неповнолітні дівчинки. За даними слідства, вони вживали PVPу приміщені на вулиці Уманській, яке їм надав 46-річний киянин. Чоловіку повідомили про підозру, інформує Київська міська прокуратура.

За матеріалами слідства, підозрюваний був раніше знайомий із підлітками та пустив дівчат до квартири, нібито, на їхнє прохання.

"Близько 21:00 год. неповнолітні, з добровільного дозволу та відома зловмисника зайшли до його квартири, де з його дозволу вжили особливо небезпечну психотропну речовину шляхом паління через саморобний пристрій. Після цього 15-річні дівчата залишилися у зазначеній квартирі до ранку та в подальшому були виявлені мертвими", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили підозру за надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх. Правоохоронці готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

За фактом смерті неповнолітніх відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини, за яких неповнолітні придбали психотропну речовину, для притягнення причетних осіб до відповідальності, повідомили у столичній прокуратурі.

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