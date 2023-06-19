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Вживали психотропні речовини: у Києві загинули двоє неповнолітніх дівчат
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Вживали психотропні речовини: у Києві загинули двоє неповнолітніх дівчат

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Вживали психотропні речовини: у Києві загинули двоє неповнолітніх дівчат
Поліція працює біля будинку, в якому підозрюваний надавав приміщення для вживання психотропних речовин. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

У Києві 16 червня ввечері від психотропних речовин загинули дві неповнолітні дівчинки. За даними слідства, вони вживали PVPPVP — це сильнодіючий синтетичний наркотик, після прийому якого в 15 % осіб розвивається гостра інтоксикація.у приміщені на вулиці Уманській, яке їм надав 46-річний киянин. Чоловіку повідомили про підозру, інформує Київська міська прокуратура.

За матеріалами слідства, підозрюваний був раніше знайомий із підлітками та пустив дівчат до квартири, нібито, на їхнє прохання.

"Близько 21:00 год. неповнолітні, з добровільного дозволу та відома зловмисника зайшли до його квартири, де з його дозволу вжили особливо небезпечну психотропну речовину шляхом паління через саморобний пристрій. Після цього 15-річні дівчата залишилися у зазначеній квартирі до ранку та в подальшому були виявлені мертвими", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили підозру за надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх. Правоохоронці готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

За фактом смерті неповнолітніх відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини, за яких неповнолітні придбали психотропну речовину, для притягнення причетних осіб до відповідальності, повідомили у столичній прокуратурі.

Що відомо про інші справи про збут наркотичних речовин На Київщині правоохоронці викрили наркоугруповання і вилучили психотропи та майно на 7 млн грн.

Правоохоронці затримали організаторку та її спільника з наркозасобами, які вони збували по всій країні. Загальна вартість вилученого за цінами "чорного" ринку складає близько 400 000 тисяч гривень.

На Київщині затримано старосту села, якого підозрюють у торгівлі амфетаміном.

У Києві у Деснянському районі викрито та повідомлено про підозру шістьом учасникам злочинної групи, які в умовах воєнного стану налагодили розгалужену мережу розповсюдження наркотиків та психотропних речовин оптовими та роздрібними партіями на території міста Києва, Київської області та інших регіонів України.

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