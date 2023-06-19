У Рівному вперше відбувся чемпіонат області з фехтування на візках

У Рівному вперше відбувся відкритий чемпіонат області з фехтування на візках серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Про це повідомили у регіональному центрі Інваспорт. Начальник закладу Андрій Демчук Суспільному розповів про перспективи розвитку цього виду спорту, нового тренера та змагання у столиці.

Чемпіонат області з фехтування на візках відбувся 16-17 червня 2023 року у приміщенні регіонального центру Інваспорт.

Фото: регіональний центр Інваспорт

Головним суддею був Станіслав Конопацький — майстер спорту міжнародного класу з фехтування, а також новий тренер спортсменів.

"Змагання з цього виду спорту ми провели вперше. Цікавість до фехтування у нас була завжди, але почали його розвивати лише два роки тому, коли до нас прийшов Станіслав Конопацький. Звичайно, ми не лідери в Україні, але те, що цей вид спорту почав культивуватись в області, проводяться чемпіонати, у нас фахівець, який має бажання тренувати, працювати, розвивати — усе це дає надію, що наш потенціал, майстерність буде рости. На сьогодні я задоволений роботою Станіслава, бачу хорошу перспективу", — зауважив Андрій Демчук.

Фото: регіональний центр Інваспорт

За результатами відкритого чемпіонату області з фехтування на візках спортсмени отримали нагороди у різних номінаціях.

Фехтування на шаблях

Жінки:

1 місце — Шульгун Оксана;

2 місце — Мушка Ірина.

Чоловіки. Клас "А":

1 місце — Шевчук Олександр;

2 місце — Шемейко Сергій;

3 місце — Козлинець Павло.

Чоловіки. Клас "В":

1 місце — Матчук Володимир;

2 місце — Буткевич Петро;

3 місце — Адживелій Ахтем.

Фото: регіональний центр Інваспорт

Фехтування на шпагах

Жінки:

1 місце — Шульгун Оксана;

2 місце — Мушка Ірина.

Чоловіки. Клас "А":

1 місце — Шемейко Сергій;

2 місце — Шевчук Олександр;

3 місце — Козлинець Павло.

Чоловіки. Клас "В":

1 місце — Матчук Володимир;

2 місце — Буткевич Петро;

3 місце — Адживелій Ахтем.

Фото: Суспільне Рівне

Зі слів Андрія Демчука, попереду на рівненських спортсменів очікує чемпіонат України з фехтування на візках, де вони будуть представляти область. Змагання відбудуться у Києві в серпні.

Фото: регіональний центр Інваспорт

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