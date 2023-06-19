На Кіровоградщині перевернулась вантажівка з свиньми

На Кіровоградщині біля села Веселівка перевернулась вантажівка зі свиньми, сказала Суспільному речниця служби надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. Через це рух дорогою був ускладнений.

Свиней перевозили з Одеської в Дніпропетровську область. За кермом автомобіля був водій Степан Дюльгер. Він працює у компанії "Агропрайм Холдинг". Керівник департаменту тваринництва компанії Віктор Маслов телефоном розповів, що живих свиней часково перевантажили на інфший автомобіль: "Повезе далі на адресу поставника. Ті тварини, які, на жаль, загинули, будуть вивезені, згідно законодавства, на завод з утилізації".

Сказав, що нині про кількість загиблих тварин і збитки сказати не може.

Водій вантажівки Степан Дюльгер сказав, що у причепі були 192 свині. "Козел вийшов. Я трохи повернув праворуч, "схватив" узбіччя, і перевернувся". За словами водія, він їхав з Одеської області у Дніпропетровську на м'ясокомбінат. Має водійський стаж 43 роки: "На підприємстві працюю 10 років, таке вперше".

Начальник Держпродспоживслужби у Кіровоградській області Віктор Заброда розповів Суспільному, за попередніми висновками, загинули 30% свиней: "Ми дали рекомендації поливати живих тварин холодною водою, бо на вулиці спека". Що робитимуть з тваринами далі, вирішуватиме власник вантажу, сказав Віктор Заброда.

До аварії призвела перевищена швидкість руху, сказав Дмитро Поперешняк. Автопригода трапилась о 05:00 неподалік села Суботці Кропивницького району.

За словами Дмитра Поперешняка, люди в аварії не травмувались. "Лише вантажівка та вантаж отримали пошкодження, – сказав він".

Патрульні склали на водія протокол за статтею 124 "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило аварію". Санкція статті передбачає штраф 850 гривень.

На 10:42 рух дорогою відновили, повідомив речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк.

На дорозі, де перевернулась вантажівка зі свиньми, ускладнений рух. Фото: Суспільне Кропивницький

На Кіровоградщині перевернулась вантажівка зі свиньми. Фото: Суспільне Кропивницький

Фото: Суспільне Кропивницький