Прикордоння Чернігівщини вкотре обстріляли росіяни з міномета

Вранці 18 червня російські війська обстріляли прикордонну Семенівську громаду, що на Чернігівщині, з міномета. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

З 06:30-06:40 прикордонники зафіксували три вибухи (приходи, ймовірно з міномета калібру 82 мм) в районі села Карповичі.

Додамо, що 17 червня з 23:40-00:00 прикордонники зафіксували 26 вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 82 мм) в районі села Блешня Семенівської громади.

"Загалом у Чернігівській області за 17 червня зафіксовано сім обстрілів із різних видів озброєння: 46 вибухів мін калібру 120 мм та 82 мм, вісім вибухів від артилерійських снарядів", — повідомила речниця.

Нагадаємо, що в результаті російського обстрілу, 17 червня близько 5:30, згоріли чотири житлові будинки в селі Клюси Сновської громади.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.