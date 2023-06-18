Вночі та вранці сили РФ обстрілювали території шести громад Сумщини. У Середино-Будський пошкоджений приватний будинок — такі дані ОВА станом на 09:00 18 червня.

Російська армія 18 червня 12 разів обстріляла Хотінську, Краснопільську, Юнаківську, Есманьськоу, Середино-Будську та Великописарівську громади.

Середино-Будська громада: три удари з гранатометів, шість — з артилерії та п'ятнадцять — з мінометів. Будинок пошкоджений внаслідок одного з мінометних обстрілів, зазначили в Сумській ОВА.

Краснопільська громада: мінометний обстріл (4 удари).

Хотінська громада: мінометний обстріл (6 ударів).

Есманьська громада: мінометний обстріл (13 ударів).

Великописарівська громада: артилерійський обстріл (9 ударів).

Юнаківська громада: артилерійський обстріл (3 удари).

Усього, за інформацією ОВА, зафіксовані 59 ударів.

За даними ОК "Північ", мінометний обстріл у Середино-Будській громаді в районі села Рожковичі почався близько 01:25. Місто Середина-Буда з мінометів обстріляли о 06:10, а за пів години — село Порохонь.

О 04:25 почався мінометний обстріл території села Бачівська Глухівської громади, а о 04:40 — Товстодубове Есманьської громади.

Що відомо про обстріл території Сумщини 17 червня

Протягом дня 17 червня російські військові здійснили 21 обстріл десяти прикордонних територіальних громад Сумщини.

Вночі та зранку 17 червня російські військові здійснили 10 обстрілів шести громад Сумщини.

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