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У Середино-Будській громаді на Сумщині пошкоджений будинок через російський обстріл
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У Середино-Будській громаді на Сумщині пошкоджений будинок через російський обстріл

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Вночі та вранці сили РФ обстрілювали території шести громад Сумщини. У Середино-Будський пошкоджений приватний будинок — такі дані ОВА станом на 09:00 18 червня.

Російська армія 18 червня 12 разів обстріляла Хотінську, Краснопільську, Юнаківську, Есманьськоу, Середино-Будську та Великописарівську громади.

Середино-Будська громада: три удари з гранатометів, шість — з артилерії та п'ятнадцять — з мінометів. Будинок пошкоджений внаслідок одного з мінометних обстрілів, зазначили в Сумській ОВА.

Краснопільська громада: мінометний обстріл (4 удари).

Хотінська громада: мінометний обстріл (6 ударів).

Есманьська громада: мінометний обстріл (13 ударів).

Великописарівська громада: артилерійський обстріл (9 ударів).

Юнаківська громада: артилерійський обстріл (3 удари).

Усього, за інформацією ОВА, зафіксовані 59 ударів.

За даними ОК "Північ", мінометний обстріл у Середино-Будській громаді в районі села Рожковичі почався близько 01:25. Місто Середина-Буда з мінометів обстріляли о 06:10, а за пів години — село Порохонь.

О 04:25 почався мінометний обстріл території села Бачівська Глухівської громади, а о 04:40 — Товстодубове Есманьської громади.

Що відомо про обстріл території Сумщини 17 червня

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