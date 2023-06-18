У Сумській обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування щодо загибелі 4-річного хлопчика та його батька у Білопіллі, внаслідок ударів сил РФ.

За даними слідства, 18 червня 2023 року, російські військові впродовж дня з території РФ з артилерії обстрілювали центральну частину Білопілля. Внаслідок обстрілу загинув 4-річний хлопчик та його 38-річний батько, які перебували на вулиці.

Досудове розслідуванняпроводиться за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивство (ч. 2 ст. 438 КК України).

Що відомо про обстріл Білопілля 18 червня

За попередньою інформацією, обстріл внаслідок якого загинув батько та син, стався близько 16:20. У коментарі Суспільному міський голова Юрій Зарко зазначив, що батько загинув на місці, дитину не встигли довезти до лікарні, вона померла на руках.

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