Село Моринці на Черкащині прийме восьмий щорічний фестиваль Тараса Шевченка “Ше.Fest 2023”. Подію запланували у кінці літа — 26 та 27 серпня. Максимум залучених коштів спрямують на ЗСУ, розповіла у коментарі Суспільному засновниця фестивалю Юлія Капшученко.

Шевченко, хоч і не входить до лав ЗСУ, але теж чинить потужний опір. Зокрема і з допомогою третини оргкомітету фестивалю, включно з очільником Дмитром Колошею, що зараз боронить Україну. Засновниця проєкту Юлія Капшученко розповіла, що задачу провести захід дав саме голова фестивалю, який зараз на фронті.

"Він сказав: друзі, може, подумайте, на серпень щось. Я це сприйняла як те, що, мабуть, він щось знає, що, на серпень наближається якась хороша дата. Але потім ми зрозуміли, що наша найбільша цінність в тому, що воїни все роблять, щоб ми в тилу могли нормально, наскільки це можливо, жити. Наш фестиваль завжди поширював правильні цінності, виховав класних людей, які зараз на фронті".

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Фестиваль буде присвячений військовим діям і тому, як з ментально виходити із пережитих травмівних подій.

"Додаткову увагу приділятимемо ментальному здоров'ю переселенців, дружинам і чоловікам військовослужбовців, з'ясовуватимемо, як говорити з військовослужбовцями. У нас буде ціла серія лекцій, присвячена таким темам, щоб ментально ми могли порозумітися".

Головними зірками будуть військові. Їх будуть максимально запрошувати. Серед них багато творчих людей. Акцент робитимемо на тому, щоб військові почувалися на фестивалі хедлайнерами.

"Ми відмовляємося від музичної великої сцени. Тому що це величезний ресурс під час війни: грошовий, часовий, людський. Зараз не час на потужні розваги. Відклали це до остаточної перемоги, або до кращих часів", — сказала Юлія Капшученко.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан, фото з фестивалю попередніх років

Це вперше в історії Ше.Fest організатори відмовилися від великої розважальної частини фестивалю. Відбудеться своєрідне паломництво у місце сили – Шевченкову землю, яка надає наснагу для перемоги.

"Ше.Fest дуже очікуваний. Минулого року ми вже визначили дати, але не встигли оголосити їх перед повномасштабним вторгненням. І дати лишилися лише в голові оргкомітету. І в цей день, коли мав бути Ше.Fest, в нас було дуже гаряче в Україні, і я йшла по вулиці з усвідомленням того, що нам є за що боротися. У нас є Україна, у нас є Ше.Fest, у нас є наші цінності, які насправді багато важать. І фестиваль таки відбудеться. Можливо, він буде одним із найкращих, найцінніших. Під час війни він в принципі зародився, і він буде продовжувати жити під час війни", — розповіла засновниця фестивалю.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан, фото з фестивалю попередніх років

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан, фото з фестивалю попередніх років

Усі виступи на фестивалі будуть волонтерськими, завдяки чому максимум залучених коштів спрямують на ЗСУ.

Проєкт виник у 2014 році як елемент національного опору. У 2023 році він точно має об’єднати українців.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан, фото з фестивалю попередніх років

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан, фото з фестивалю попередніх років

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