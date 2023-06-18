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У Кам'янському районі Дніпропетровщини сталася ДТП: загинула жінка, чоловік та дитина – травмовані
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У Кам'янському районі Дніпропетровщини сталася ДТП: загинула жінка, чоловік та дитина – травмовані

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У Кам'янському районі Дніпропетровщини сталася ДТП: загинула жінка, чоловік та дитина – травмовані
Фото: ДСНС у Дніпропетровській області

На вулиці Першотравневій міста П’ятихатки Кам’янського району Дніпропетровщини сталася ДТП за участю легковика та мікроавтобуса. Про це мовиться у пресрелізі ДСНС регіону, який отримало Суспільне.

Водійку та пасажира легковика внаслідок зіткнення затисло конструкціями пошкодженої автівки. за допомогою спеціального обладнання, надзвичайники вивільнили з понівеченого автомобіля травмованого хлопчика, 2009 року народження, а також вилучили тіло загиблої жінки, 1983 року народження.

Врятовану дитину у тяжкому стані медики доправили до лікарні.

Також травмувався і водій мікроавтобуса – чоловік, 1987 року народження. Від госпіталізації він відмовився.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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