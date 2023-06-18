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У селі Кричка на Івано-Франківщині до восьми будинків немає проїзду через підтоплення
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У селі Кричка на Івано-Франківщині до восьми будинків немає проїзду через підтоплення

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У селі Кричка на Івано-Франківщині до восьми будинків немає проїзду через підтоплення
Фото: Ілюстративне/ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

Вісім приватних будинків у селі Кричка Солотвинської громади, що на Івано-Франківщині, через негоду залишилися "відрізаними" — дорогу до обійсть підтопила вода. Про це Суспільному розповів голова Солотвинської громади Манолій Піцуряк.

За його словами, розмило автомобільний проїзд, що пролягає через потічок, який унаслідок понаднормової кількості опадів, вийшов з берегів.

"Два під'їзди до восьми будинків обрізав потік. Піднялася вода й обрізало берег. Як трохи вона спаде, буде важка техніка і все поправить", — каже Манолій Піцуряк.

Голова громади також повідомив, що до будинків є піший прохід через дерев'яні лавки. За словами Манолія Піцуряка, декілька днів тому у Маняві (селище Бойки) також було підтоплення. Тоді для розчищення дороги в Осмолодському лісництві замовили екскаватор.

"Завтра, якщо знизиться рівень води, за допомогою екскаватора спробуємо відремонтувати пошкоджені ділянки дороги", — говорить Піцуряк.

За його словами, наразі звернень від людей про підтоплення домогосподарств чи автомобілів не надходило.

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