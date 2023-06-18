19 червня вчитель географії з міста Ізюм Максим Дєньгін, який після повномасштабного вторгнення переїхав до Житомира, вирушає у благодійний велозаїзд на підтримку ЗСУ за маршрутом Житомир – Ізюм. Під час велоподорожі Максим також зніматиме відео про Україну. Про це він розповів в етері Українського радіо Житомир.

Велоподорож, за розрахунками Максима, триватиме 10 днів. За цей час велосипедист хоче зібрати сто тисяч гривень на допомогу ЗСУ як волонтер громадської організації "Добро ХАБ". Чоловік каже, що організація допомагала в його попередньому благодійному проєкті зі збору гаджетів, тож сьогодні він вирішив допомогти їм, бо до них постійно звертаються військові з потребами в екіпіруванні або оптиці, ноутбуках чи автівках.

Маршрут велозаїзду, зі слів Максима, він прорахував років два тому, коли планував поїхати з Ізюма до Житомира на велосипеді в гості до своєї сестри. Але повномасштабне вторгнення завадило цим планам. Тому чоловік їхатиме тим самим маршрутом, але вже у зворотному напрямку. Довжина маршруту складатиме 1034 кілометри. Це не найкоротший шлях до Ізюма, каже Максим, бо він прокладений через певні місця, які цікаві йому саме як географу.

"Хочу відзняти відео, яка у нас гарна мальовнича Україна, – каже Максим. – І ці матеріали я хочу використовувати на своїх уроках географії. Бо дітям набагато цікавіше вивчати якісь географічні об’єкти України не зі сторінок підручника, а дізнатися про них від вчителя, який ділиться побаченим".

Вчитель географії Максим Дєньгін в студії Українського радіо Житомир. Червень 2023 року. Фото: Facebook Максима Дєньгіна

В перший день велоподорожі Максим планує проїхати 120 кілометрів від Житомира до Сквири і по дорозі відвідати маєток Оноре до Бальзака в Житомирській області. В другий день у нього в планах подолати 114 кілометрів до села Буки в Черкаській області і там відвідати Буцький каньйон.

"Це місце з географічної точки зору унікальне для рівнинної частини України. Також я хочу відвідати географічний центр України в селі Мар’янівна, побувати в Каневі на шевченківських місцях – це все ще Черкащина, планую заїхати у Миргород, у Сорочинці, можливо заїду в Диканьку – це все Полтавська область. Також у мене буде по дорозі Краснокутський дендропарк та Шарівський палац в Харківській області", – розповідає велосипедист.

Маршрут Максима Дєньгіна під час благодійного велозаїзду. Червень 2023 року. Фото: Facebook Максима Дєньгіна

Заключний день заїзду – 150 кілометрів, для мене, каже Максим, є найбільш тривожним. Бо половина шляху проходитиме через деокуповані території і там потрібно бути дуже обачним, не з’їжджати на узбіччя, не зупинитися, щоб не потрапити на заміновані ділянки.

"Хочу по дорозі розповісти людям про місто Ізюм, про те, яким воно було і яким стало. Для збору коштів створений рахунок і туди можна зробити донат – кожна гривня буде важлива. На моїх сторінках в соцмережах я буду по дорозі розповідати про свою подорож, хочу в онлайн показувати перебіг своєї мандрівки", – каже вчитель та волонтер.

Така подорож на десять днів на відстань в тисячу кілометрів для Максима перша. Раніше, каже чоловік, він їздив лише на 380 кілометрів.

Збір коштів для ЗСУ – чергова волонтерська ініціатива вчителя. В листопаді 2022 року він заснував ініціативу із забезпечення вчителів та школярів Ізюмщини гаджетами для онлайн навчання під час війни. З того часу загалом змогли допомогти більш ніж 150 дітям та вчителям, на сьогодні лишилося 13 заявок, каже Максим Дєньгін.

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