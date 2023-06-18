У війні з Росією загинули четверо бійців з Кіровоградщини

Захищаючи Україну від російських солдатів загинули бійці з двох громад Кіровоградської області. Це Святослав Виступов, Василь Вієру, Павло Чейпеш з Новомиргородської громади та Станіслав Бахмач з Маловисківської.

Голова Новомиргородської громади Ігор Забажан повідомив про загибель трьох захисників.

На фото зліва на право Святослав Виступов, Василь Вієру, Павло Чейпеш. Фото: Суспільне Кропивницький

Святослав Виступов загинув 6 червня 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу в Бахмутському районі Донецької області. Поховали бійця 13 червня в селі Бутенки на Полтавщині.

Сержант Василь Вієру, 1994 року народження з села Мартоноша вважався зниклим безвісти з березня 2022 року. Захисник загинув захищаючи околиці столиці 11 березня 2022 року. Про дату поховання бійця повідомлять додатково.

Житель села Панчеве Павло Чейпеш загинув 5 червня 2023 року в Донецькій області. Попрощалися з бійцем 18 червня.

Станіслав Бахмач. Фото: Facebook Леі Постолюк

Станіслав Бахмач з Малої Виски загинув 15 червня 2023 року під час виконання бойового завдання. У 2021 році був призваний на строкову військову службу, з 2022 — уклав контракт на службу в лавах ЗСУ. Служив зв'язківцем на півдні України. Попрощалися з бійцем 17 червня.