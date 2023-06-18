Столтенберг виступив проти заморожування війни в Україні

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що світ прагне завершення війни в Україні, однак запорукою стійкого миру є справедливість його умов.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag, коментуючи мирну ініціативу лідерів країн Африки.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але, щоб мир міг бути міцним, він має бути справедливим", — заявив Столтенберг.

Він додав, що мирне врегулювання не може бути досягнуто шляхом заморожування конфлікту на російських умовах. За словами генсека, лише Україна може визначити умови, які є для неї прийнятними.

Столтенберг також зауважив, що успіхи Сил оборони на фронті здатні зміцнити позиції Києва на потенційних перемовинах із Кремлем.

"Чим більше окупованих територій зможе звільнити Україна, тим кращими будуть у неї карти за столом переговорів для досягнення справедливого та міцного миру", — наголосив він.

Що відомо про візит африканських лідерів до Києва та Петербурга

Лідери Південної Африки, Замбії, Коморських островів, Республіки Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди 16 червня відвідали Київ в рамках Африканської миротворчій місії щодо врегулювання війни між Україною та РФ.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса озвучив десять пунктів плану з мирного врегулювання війни в Україні, запропонованого державами Африки.

Після України африканські лідери прибули до Санкт-Петербурга, де зустрілися з лідером РФ Володимиром Путіним. Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що пропозиції африканських держав щодо врегулювання ситуації в Україні містять 10 пунктів. Він також закликав усунути всі перешкоди для експорту зерна через Чорне море. Путін своєю чергою заявив, що "Росія відкрита до діалогу з усіма, хто виступає за мир".