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Одеські пляжі визнали непридатними для купання
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Одеські пляжі визнали непридатними для купання

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Одеські пляжі визнали непридатними для купання
Знак "Купатись забороненно!". Джерело: Одеська міська рада

В Одесі комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала непридатними для купання пляжі міста та області. Про це повідомили в Одеській міській раді.

У зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах і реальної небезпеки для здоров’я жителів, купатись на пляжах заборонено, наголосили в міськраді.

Наразі співробітники муніципальної варти інформують гучномовцем жителів та гостей міста про небезпечність та заборону купання в морі.

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