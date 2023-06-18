Через руйнування військами РФ Каховської ГЕС 6 червня частина Дніпропетровщини залишилася без води, зокрема в Нікопольському та Криворізькому районах.

Суспільне розповідає, як вирішують проблему в містах та громадах.

Нікополь

У Нікополі з 18 червня розширили перелік категорій громадян, яким безоплатно надається бутильована вода. Про це йдеться в повідомленні міськради. Зокрема, воду отримуватимуть люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї, родини загиблих бійців, люди з пенсійним забезпеченням до 5 тисяч гривень тощо. Для отримання бутильованої води необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Пункти видачі води працюють з 9:00 до 18:00. Адреси тут.

Марганець

У Марганці створили ще два пункти роздачі питної води населенню, поінформували в міській раді. Таким чином, у громаді тепер 35 таких пунктів. Їхні адреси тут.

Вода питна, але перед вживанням її потрібно кип’ятити, наголосили в міськраді.

Покров

У Покрові додатково встановили ще п'ять місткостей з водою, повідомив міський голова Олександр Шаповал. Їхні адреси: Шахта, 22; вул. Червоного Хреста; вул. Чіатурська, 5 та дві на Партизанській, 91.

Ще п'ять розмістили у пунктах, куди воду постачали водовозками: Ремзавод; біля будівлі суду; парк Мозолевського; Карпатська, 4; магазин “Сімейний”.

Червоногригорівська громада Нікопольщини

У Червоногригорівській громаді відновили централізоване водопостачання. Насосні станції селища Червоногригорівка вже працюють у звичному режимі, поінформували в громаді. Вода є в частині селища Червоногригорівка. Решту селища планують під'єднати до мережі послідовно, потім воду пустять у села Мусіївка та Придніпровське.

Раніше, 9 червня, у Червоногригорівській громаді зупинили насосні станції, які допомагали забезпечувати населення питною та технічною водою.

Що відомо про ситуацію з водопостачанням на Дніпропетровщині

На Нікопольщині водопостачання припинене у Покрові, Марганці, частині Покровської громади, Томаківській та Мирівській громадах. Організовано підвезення води. У самому Нікополі водопостачання з перебоями. У системі знижено тиск, тому місцями може не бути води. Також у Нікопольському районі працюють над тим, щоб один з обласних водоканалів наповнював там резервуари.

В Апостолівській громаді Криворізького району вода подається погодинно, в Грушівській – плануються відключення, але організовано підвезення води. Софіївська громада – воду подають погодинно, заповнюють резервуари.

З держбюджету України виділили 159,7 мільйона гривень для забезпечення жителів Дніпропетровщини питною водою.

Що відомо про руйнування військами РФ Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.

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