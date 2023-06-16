Ферма із козами та вівцями, сироварня, де роблять близько 10 видів сирів, та пасіка, що дає смачний мед. У селі Підгір’я, за 17 кілометрів від Золочева на Львівщині отець Михайло Сукмановський створив педагогічну ферму для дітей з інвалідністю. Про те, як усе розпочиналося, дізнавалося Суспільне.

Як розповів Суспільному декан Золочівський УГКЦ та військовий капелан отець Михайло Сукмановський, усе почалось, коли у 2008 році він повернувся із миротворчої місії з Косово.

Із дітьми з інвалідністю священник працював давно — спочатку на рівні парафії, а оскільки, за його словами, в сільській місцевості практично немає можливостей ефективного розвитку чи соціалізації людей, які мають, до прикладу, синдром Дауна або розлад спектру аутизму, зрозумів, що можна робити більше.

Отець Михайло Сукмановський. Фото: УГКЦ Львівська Архиєпархія

При церкві Блаженного Миколая Чарнецького, що у Золочеві, отець створив Благодійний фонд "Милосердний самарянин для дітей з особливими потребами". Там вони реалізували свічкову майстерню, мініпекарню, де з дітьми з особливими потребами щодня займаються, розвиваються, працюють та навчаються.

Чотири роки тому, завдяки сприянню Асоціації українців в Люксембурзі, благодійний фонд у співфінансуванні отримав грант від уряду Люксембургу для створення "Педагогічної ферми для дітей та осіб з особливими потребами". За 250 тисяч євро, з яких 60% (150 тис. євро) оплатив тамтешній уряд, і 40% (100 тис. євро) вони, вдалось збудувати ферму, добудувати будинок з навчальними кімнатами, сироварню, пасіку, закупити тварин – кози, вівці для зоотерапії.

Соціальна ферма на Львівщині робить сир і допомагає дітям з інвалідністю. Суспільне Львів

"У нас була мета створити соціально-педагогічну ферму, аби діти могли тут вчитись, розвиватись, здобувати фах і навіть працевлаштуватись. Якщо б у їхньому житті й виникла кризова ситуація, наприклад, не стало батьків, родичів чи людей, які ними опікуються, то люди з інвалідністю могли дати собі раду в житті", — каже отець.

Заручившись підтримкою дружини Оксани, на фермі священник вирішив навчитись варити сир. Для цього поїхали у Гостомель, де майстри свого діла показали та навчили техніки вироблення сиру.

Сир, виготовлений на соціальній фермі. Суспільне Львів

Для продукту родина використовує здебільшого коров’яче молоко, яке закуповує у місцевих селян. Так, сьогодні вони щодня переробляють тонну молока, з якого варять крафтові сири.

Серед розмаїття сулугуні (звичайний, копчений), будз, гауда (з лавандою, різними травами, перцем, паприкою, базиліком, часником), моцарела, під пармезан і під французькі, наприклад, з пліснявою. Для того, щоб зробити такий сир, додають певні інгредієнти, а потім роблять проколи. Там, де сягає повітря, утворюється пліснява. Також на фермі отця виготовляють масло та сметану.

Місце, де "витримують" сир. Суспільне Львів

"Сир переробляємо з такого розрахунку, що з 10 літрів молока виходить один кілограм сиру. Він у нас різний та дуже смачний. Найбільше мені у всьому допомагає дружина, яка має не лише фінансову освіту, а й є соціальним працівником та практичним психологом. Це дає можливості розвиватись у правильному руслі. Без її допомоги я б не справився", — каже отець Михайло Сукмановський.

Допомагає по господарству родині двоє переселенок (мама з донькою) із Дружківки, що на Донеччині, та Василько — хлопець ромської національності. Вони живуть у будинку з господарями та під їхньою опікою.

Варити сир у спільноту приїжджають й люди інвалідністю. Священник каже: "Зрозуміло, що особливі діти чи молодь не можуть самостійно щось робити, але їх можна задіяти у багато процесів, наприклад, вони можуть допомагати варити сир, стояти на певних процесах. Це все для них велика соціалізація".

Процес виготовлення сиру. Фото: https://ednanniia.ua/

У планах отця — долучити до справи психологів, педагогів, які зможуть дітей водити, показувати та допомагати. А ще — надати можливість родинам військовослужбовців проходити на фермі реабілітацію. Зокрема, забезпечити їх відпочинком, спілкуванням з природою, психологічним розвантаженням.

"Часто люди, які були на війні, психологічно травмовані. Тривалий час вони були від’єднані від сім’ї і потребують спілкування. На нашій фермі вони б все це могли пережити зі сім’єю, насолодитись спілкуванням, відпочити, допомогти варити сир, подоглядати за тваринами, сходити на пасіку по мед, разом збирати пелюстки рожі, обліпихи і спільно варити чай", — додає співрозмовник.

За словами отця Михайла Сукмановського, відпочинок та реабілітація для родин військовослужбовців будуть безкоштовними. Їм варто буде подбати лише про харчування. Загалом у будинку фермера могли б проживати по чотири сім’ї.

Соціальна ферма на Львівщині робить сир і допомагає дітям з інвалідністю. Суспільне Львів

Сьогодні фермер та отець Михайло Сукмановський разом із командою розробив бренд-стратегію свого соціального підприємства і вже в процесі його реалізації. Сир та продукцію реалізовуватимуть під маркою "Щедрий діл".

"Дуже хотів би, аби ми вийшли на професійний рівень, мали можливість розвивати підприємство, бути незалежним для потреби спільноти. То росіяни живуть одним днем, а ми, українці, плануємо наперед. Тим ми й різнимось і гордимось, бо думаємо, що буде з нами та нашими дітьми завтра", — додає священник.

Подивитись як працює ферма та придбати сир можуть й туристи.